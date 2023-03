Palazzo Santa Chiara, il 23 marzo la presentazione pubblica del progetto

Savona. Giovedì 23 marzo sarà presentato in un incontro pubblico il progetto esecutivo approvato dalla giunta per Palazzo della Rovere. L’evento si terrà giovedì 23 alle 18 alla Sala della Sibilla sulla Fortezza della Priamar.



Il progetto – del valore di 24 milioni e 300mila euro (13 milioni e 600mila euro dal PNRR; 4 milioni 970mila euro dal Ministero della Cultura, 2 milioni 360mila dal Fondo Strategico e il resto da risorse del Comune) – trasformerà Palazzo Santa Chiara in un polo culturale che ospiterà non solo una moderna biblioteca, ma anche una serie di altri spazi polifunzionali al servizio della città, da quelli per i bambini alle salette per gli adolescenti, dai luoghi di studio a quelli che ospiteranno laboratori, corsi e altre iniziative.

Oltre all’amministrazione comunale, sarà presente il pool di professionisti che ha sviluppato la progettazione e di Itinerari Paralleli che racconterà il percorso partecipativo e i suoi sviluppi.

Sarà anche illustrato il percorso partecipativo ‘FronteSpazio’ che nei mesi ha coinvolto centinaia di savonesi che hanno dato un importante contributo di idee e di proposte per il futuro polo culturale della nostra città.

Entro 4 anni Palazzo Della Rovere dovrebbe diventare un polo culturale con biblioteca (di 3800 metri quadrati), aree di lettura, caffetteria, aule studio, laboratori e spazi a uso pubblico.

L’iter è partito il 23 luglio del 2013 con l’approvazione del programma di valorizzazione. Il 31 luglio 2018 l’approvazione definitiva che prevedeva che la struttura diventasse il polo culturale della città di Savona. Oltre a deliberare il progetto preliminare ed esecutivo, la giunta Russo ha affidato a IRE (che già si era occupata di questa prima fase) anche l’incarico di supporto tecnico-amministrativo per l’attività di stazione appaltante (finalizzata alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo).

Durante le feste natalizie dello scorso anno, dopo 5 anni i savonesi hanno potuto di nuovo tornare a godere del passaggio che collega la piazza del Duomo e via Pia passando attraverso un suggestivo tunnel di luci. Russo ha anticipato che questa possibilità si ripeterà e la giunta è al lavoro per realizzarla. E stato poi nuovamente riaperto per ospitare gli incontri del processo partecipativo.