Pagamenti agro-climatici-ambientali, Piana: “Al via l’ultima tornata di raccolta delle domande”

Liguria. Cresce l’interesse per la misura 4.4. del Programma di Sviluppo Rurale sui pagamenti agro-climatici-ambientali, soprattutto per la prevenzione danni da fauna e lotta ai cambiamenti climatici.

“Un modo per salvaguardare le nostre realtà produttive, l’ambiente e la biodiversità che ci caratterizza – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana –, cui è ancora possibile accedere grazie all’ apertura dell’ultima sottofase di raccolta delle domande dal 5 aprile al 6 giugno. Una finestra temporale per sfruttare le importanti risorse a disposizione, con intensità di aiuto pari al 50% della spesa ammissibile. Sono beneficiari le imprese agricole, i proprietari o i gestori dei terreni. La dotazione iniziale, a novembre 2022 era di 1 milione di euro, per cui sono ancora utilizzabili fondi adeguati”.

“Tra gli investimenti che possono fare la differenza in questo momento delicato per la fauna selvatica si ricordano le recinzioni di difesa, l’acquisto di cani da guardiania e le spese tecniche. Anche la modalità scelta, con tre blocchi operativi di raccolta delle pratiche per scaglioni si sta dimostrando utile per il passaparola positivo sul territorio. I nostri Uffici esortano dunque la partecipazione di tutti i soggetti interessati in questa ultima tornata temporale utile” .

Tutte le informazioni al sito www.agriligurianet.it