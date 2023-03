Padel, continua la crescita: al via il nuovo corso dei raduni giovanili regionali

Savona. Come ormai è noto, in occasione dell’Assemblea straordinaria svoltasi a Firenze lo scorso 16 ottobre, la FIT ha alzato il sipario su una nuova era, modificando addirittura la propria denominazione in FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel. Un cambiamento non di semplice facciata, ma sostanziale, che ha ratificato la travolgente crescita di una disciplina capace di entusiasmare in pochi anni i giocatori e di coinvolgere le società sportive che la gestiscono e la promuovono.

Anche il padel ligure è sempre più una realtà a livello nazionale. Lo stato di salute del movimento, sia per quanto riguarda la base dei praticanti che l’agonismo di vertice, è decisamente buono e le prospettive per un 2023 ricco di soddisfazioni ci sono tutte.

Non a caso i numeri, l’attività e i risultati testimoniano come anche in Liguria il padel sia in continua espansione e stia conquistando schiere sempre più ampie di appassionati.

Nel corso degli ultimi tredici mesi abbiamo assistito a un vero e proprio boom della costruzione di campi e circoli sul nostro territorio regionale. Nel 2022 i tesserati padel in Liguria erano in totale 2.385. Ad oggi i circoli affiliati sono 46, soltanto nel 2021 erano 29, ma molti ancora sono in corso di affiliazione. Il Circuito Tpra ha sfondato anche nel settore padel, fornendo agli agonisti e anche ai non agonisti un valido modo per confrontarsi sul campo.

Si tratta di dati significativi, soprattutto se si tiene conto della morfologia del territorio, avaro di spazi e distribuito in modo tale da non favorire gli spostamenti da un punto all’altro della Liguria, fra l’altro non certo premiata dallo stato delle autostrade di servizio.

Per il 2022 il fiore all’occhiello dell’attività organizzata nell’ambito del Comitato ligure è stato rappresentato dai raduni del Sistema Italia e dal Circuito under, il primo passo per avvicinare i giovani alla “pala”.

È Matteo Savoldi, fiduciario tecnico per la Liguria, ad illustrare a Federtennis.it l’attività svolta e le aspettative per il 2023.

“Lo scorso anno il nostro Circuito giovanile si è articolato da Marzo a Luglio su tre tornei con Master giocati al Padel Albaro, al Don Quique di Imperia e allo Sporting Pegli 2, aperti ai ragazzi dagli under 12 agli under 18 – spiega Savoldi, maestro nazionale, classificato seconda fascia al numero 52 e in campo nell’ultima Serie A1 per un circolo milanese -. È stata una grande soddisfazione verificare che dal Master regionale sono approdati alla fase nazionale giocatori capaci di raggiungere la finale di categoria, come i sanremesi Tommaso Forneris e Matteo Natale fra gli under 16 e l’under 14 Pietro Giovannini, di Imperia, fra l’altro azzurrino agli ultimi Europei in Spagna.

Da febbraio a fine novembre invece abbiamo organizzato sei raduni giovanili aperti a tutti i livelli di gioco, sempre a Pegli e a Imperia, in occasione dei quali siamo riusciti a visionare molti ragazzi suddivisi per leva, un buon punto di partenza.

Il lavoro in occasione del raduno si svolge sulla base del tema scelto dalla Fitp, il colpo al volo per esempio, il programma è poi sviluppato da noi fiduciari tecnici, affiancati dai partecipanti ai Corsi Istruttori che svolgono il tirocinio, da un preparatore mentale e da un preparatore atletico”.

Ma quali sono le prospettive per il 2023 appena iniziato?

“Esistono sostanzialmente tre aspetti molto immediati da considerare quando si vogliono analizzare le prospettive di un ragazzo – spiega Savoldi -. Senza capacità e doti sicuramente è difficile progredire, poi però bisogna essere bravi a lavorare per migliorare e non è possibile migliorare se non si giocano tanti match. In quest’ottica non possiamo quindi che augurarci una sempre maggiore capillarità di circoli, scuole e tornei sul territorio regionale. Dal punto di vista dell’organizzazione abbiamo in serbo numerose novità rivolte alle nuove leve del padel ligure. In occasione dei raduni, che saranno aperti a tutti i ragazzi, non divideremo più i gruppi in base agli anni di nascita, ma dedicheremo la mattina agli agonisti e il pomeriggio ai non agonisti. Da quest’anno verrò poi affiancato da un altro fiduciario, Giovanni Fornaro, anche lui maestro nazionale, del Don Quique Imperia”.

Intanto il primo raduno under del 2023 è già andato agli archivi. Domenica scorsa i fiduciari liguri hanno visionato 25 ragazzi, che hanno potuto scendere in campo grazie alla struttura coperta Qupola di Dolceacqua, satellite del Don Quique Imperia.

L’appuntamento con il secondo raduno è ora fissato il 26 marzo sui campi dello Sporting Pegli 2.