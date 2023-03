Padel, Arena Loano vince la Winter Cup: è campione regionale

Loano/Andora. Si è conclusa nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo, presso i due circoli di Andora Padel Vida Loca e Asd Padel Andora, la fase regionale della Winter Cup, torneo per club sia maschile che femminile che ha visto sfidarsi 64 formazioni di tutto il territorio ligure.

Nel weekend appena trascorso gli 8 migliori club liguri, selezionati dopo una fase provinciale, hanno dato vita ad una due giorni spettacolare. Ad aggiudicarsi il titolo Padel Arena Loano.

“È stata una vittoria fortemente voluta – commenta capitan Alessio Albani – il sigillo di un bellissimo percorso durato quasi 5 mesi che ci ha visto impegnati con formazioni fortissime. Non posso non rendere onore agli atleti e amici del Tennis Padel Academy Sanremo con cui abbiamo dato vita ad una finalissima davvero emozionante. Ovviamente il mio primo ringraziamento va a tutti i ragazzi della nostra squadra: Marco Brambilla, Federico Gortana, Pablo Guatti, Andrea Meliga, Marco Passarelli, Edo Piave, Enrico Rovere e Luca Torterolo. In questi mesi assieme si sono fortificati l’amicizia e lo spirito di squadra e credo che questo sia stata la nostra arma migliore”.

“Un grazie – prosegue Albani – anche al nostro meraviglioso circolo e ai tre soci fondatori Andrea Calderrara, Federico Capetta, Ivan Monti che non ci hai fatto mancare il sostengo e che hanno creato un ambiente davvero unico per divertirsi giocando a padel. Ultimo ma non ultimo un grazie anche al nostro sponsor l’azienda Vico di Cairo Montenotte e lo sponsor tecnico Dunlop”.