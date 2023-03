Ottimo bilancio per la Biblioteca sul Mare di Alassio: in un anno +50% di fruitori

Alassio. Ottimo 2022 per la Biblioteca sul mare di Alassio. I dati statistici dello scorso relativi alla fruizione della biblioteca alassina mostrano un deciso incremento.

“C’è un progresso del 50%, segnale del continuo incremento dell’utenza – spiega il consigliere alla Cultura Paola Cassarino -. Il grande attaccamento alla biblioteca dei cittadini, non solo di Alassio, che tutti i giorni ne animano le sale, è un fattore positivo che dobbiamo coltivare anno dopo anno. Nel 2022 oltre 26mila utenti e circa 70mila tra prestiti e consultazioni. con una media di circa 300 documenti al giorno trattati: è il segnale di un servizio fondamentale per la Città. Cultura, informazione e svago. Sono contenta dei risultati e del balzo in avanti compiuto”.

Alte le presenze bambini agli incontri di animazione, più di 1.700. “È uno dei servizi molto apprezzati, un impegno che il personale persegue regolarmente da anni con risultati sempre alti e gratificanti. È un bel regalo di fine mandato – conclude Cassarino – dopo aver accompagnato in questi anni lo staff della biblioteca, toccando con mano la grossa mole di lavoro espressa per offrire servizi di alto livello. Bravi”.

Del 2022 vanno ricordati altri importanti risultati: la qualifica di Città che legge, il convegno internazionale su Carlo Levi e la pubblicazione del libro sulla English Library. “La biblioteca è entrata in Ge.S.Co. da pochi anni – interviene Igor Colombi, amministratore della Società – ma ne è già parte integrante. Ci aiuta a delineare una Ge.S.Co. che si propone ai cittadini con servizi per il miglioramento qualitativo della vita in Città. La crescita sociale prodotta dalla Biblioteca, come nostri altri impegni, rappresenta bene la visione di lavorare con l’obiettivo di far crescere la Città a misura di persona, dall’infanzia fino all’età adulta. La Biblioteca interpreta a dovere questa nostra filosofia che personalmente ho sempre caldeggiato”.

Nel corso del 2022 la biblioteca ha dato vita ad un Bollettino d’informazione bibliografica (La BibA) che mensilmente aggiorna gli utenti via mail, con proposte e curiosità. Si ricorda che la biblioteca è aperta dal martedì al sabato con orario continuato.