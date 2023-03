Ospedale Albenga, nuovo presidio del comitato per il pronto soccorso: “Non ci fermiamo”

Albenga. Non solo clienti ma anche una rappresentanza, composta da pochi cittadini, di SOS Salute Pubblica Liguria e Senza Pronto Soccorso Si Muore, ha preso parte questa mattina all’inaugurazione del nuovo supermercato Esselunga.

Cartelli alla mano hanno però ribadito a più riprese di “non avere nulla contro il supermercato” ma, come in altre occasioni, hanno “approfittato della nutrita presenza di persone al taglio del nastro per ribadire ancora una volta il messaggio“.

A maggior ragione dopo l’annuncio della visita di Toti ad Albenga il prossimo 11 aprile e dopo il consiglio comunale ad hoc sulla sanità andato in scena ieri sera.

“Come comitati per l’ospedale e per la sanità pubblica, siamo sempre presenti. Non siamo contro questa inaugurazione, ma dove c’è tanta gente cerchiamo sempre di attirare l’attenzione. Rivogliamo il nostro pronto soccorso e attendiamo fiduciosi il confronto che ci è stato promesso con la Regione. E continueremo a lottare”, dichiara una rappresentante di SOS Salute Pubblica Liguria e Cittadinanza Attiva Liguria.

“Sono ormai anni che lottiamo contro la privatizzazioni dell’ospedale di Albenga – affermano dal comitatoSenza Pronto Soccorso Si Muore -, la sanità in Liguria sta morendo, dobbiamo avere una sanità pubblica ed efficiente, con tutti i reparti e il pronto soccorso per aiutare anche il Santa Corona che non ne può più. L’11 aprile il comitato ci sarà”.