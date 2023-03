Opera in bronzo rubata sulla passeggiata ad Albisola, al vaglio le immagini delle telecamere: ipotesi furto su commissione e in gruppo

Albisola Superiore. Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per fare chiarezza sul furto avvenuto la scorsa settimana sulla Passeggiata a mare Eugenio Montale, ad Albisola Superiore. A finire nelle mani dei ladri l’opera d’arte in bronzo “Ercole vecchio”, realizzata nel 2008 dall’artista cubano Alfredo Sosabravo. Dello stesso artista, poco distante, è presente anche il pannello in ceramica “Saludo al Mar”, che è stato protagonista di un’innovativo restauro all’attenzione di esperti a livello nazionale.

Secondo le prime ipotesi si pensa si possa trattare di un furto su commissione effettuato in gruppo: la scultura ha un peso di 110 kg e un’altezza di 1,27 metri, non proprio un’impresa semplice sottrarla dalla sua base e portarla via. A essere raffigurata una porzione di corpo umano. Il valore dell’opera, secondo alcune stime, si aggira intorno ai 15mila euro.

I ladri potrebbero aver usufruito di via Balbi per accedere con un mezzo privato – un’auto o un furgone – che dista a pochi metri da una rampa che collega alla passeggiata e all’opera, oppure potrebbero essere passati con un mezzo direttamente sulla passeggiata in orario notturno, ma ogni ipotesi è sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine. A dare un ottimo contributo per chiarire la dinamica del furto d’arte saranno le telecamere presenti in zona che in queste ore sono al vaglio degli agenti. Nella giornata di ieri le forze dell’ordine hanno effettuato anche un sopralluogo sul sito del furto per raccogliere informazioni utili per le indagini. È intervenuto anche il Nucleo speciale della tutela del patrimonio culturale e artistico.

A rimanere sorpresa e profondamente indignata l’assessore alla cultura albisolese Simona Poggi che, appresa la notizia, aveva commentato: “Un atto vergognoso quello che è stato compiuto, un insulto alla nostra città e all’arte“.

“Non si tratta della prima volta in cui un’installazione viene danneggiata o rubata, pertanto crediamo che sia giusto fare una riflessione collettiva sul senso civico e sul rispetto del patrimonio artistico-culturale all’aperto”. Recentemente infatti ad Albisola Superiore e nella vicina Albissola Marina è stata rubata un’opera artistica di Paolo Pastorino, ma se ne contano anche altre danneggiate, oltre il danneggiamento di una sfera dell’opera “La Natura” di Lucio Fontana, sulla Passeggiata degli Artisti, oltre altri danni in minor entità.

Un fenomeno, quello del vandalismo sulle opere d’arte, che sta portando sempre di più alla riflessione se abbia ancora senso mantenere all’aperto queste bellezze.

A commentare la notizia anche la minoranza in comune: “Lo sconcerto e il dispiacere per le continue sparizioni e vandalismi di opere dell’arte albisolesi è d’obbligo, ma soprattutto ci lascia estremamente preoccupati che questo patrimonio culturale non sia protetto adeguatamente – è il commento della consigliera del M5S Stefania Scarone -. La sicurezza del nostro territorio è di primaria importanza e nel suo programma l’amministrazione Garbarini, poneva il potenziamento della videosorveglianza con l’istallazione di nuove telecamere e il potenziamento del ruolo della polizia municipale per un controllo efficace. Purtroppo, dobbiamo constatare che questa promessa del sindaco non si è realizzata, visto che i vandali e i ladri continuano ad agire indisturbati e a distruggere quel patrimonio che negli anni ha arricchito culturalmente la nostra città”. A questo proposito, dal Comune è stato annunciato che a breve è prevista la presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza ad Albisola.

“Ci auguriamo che l’amministrazione realizzi da ora in avanti tutte le necessarie misure, compreso il gps sulle opere d’ arte, per mettere in sicurezza il nostro territorio, adempiendo pienamente alle promesse fatte in campagna elettorale, ben quattro anni fa. Purtroppo si porrà rimedio solo dopo che i danni sono già avvenuti” conclude Scarone.