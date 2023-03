Olimpic tennistico. Berogno: “Grande cavalcata con qualche rammarico. Vadese squadra top”

Genova. Ampio risultato nella partita Olimpic 1971 vs Vadese 2018, dove i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 6-3. Ottima prestazione in chiave offensiva dei biancorossoverdi, nota di merito per Gatto che ha siglato un poker e, probabilmente, ha chiuso la stagione primo nella classifica marcatori.

Nonostante le numerose reti, la difesa ha lasciato qualche spiraglio, reo anche un terreno abbastanza scivoloso che ha reso difficile i tentativi difensivi: “Abbiamo disputato un’ottima partita. Grande primo tempo ma nel secondo abbiamo sofferto moltissimo, sicuramente per meriti della Vadese. Sono una squadra forte ed erano anche candidati per le prime posizioni, lo si è visto sicuramente. Dal mio arrivo ci siamo promessi di giocare sempre al massimo, ringrazio i miei ragazzi per la disponibilità. Vogliamo chiudere l’anno al meglio vincendo l’ultima gara, siamo comunque molto contenti”.

L’andamento in campionato dell’Olimpic è stato simile a quello della Vadese. Entrambe le squadre, non a caso, si trovano alle soglie dei play-off. Unico rammarico, nonostante la vittoria contro la diretta avversaria, il non piazzamento in zona play-off. Rimane un posto solo, conquistabile da una tra Vadese e Masone: “Ci sono state partite che ci hanno lasciato l’amaro in bocca, tra tutte quella proprio con la Vadese all’andata dove abbiamo perso all’ultimo minuto e con il Savona al ritorno. Il rammarico c’è sempre, ma ci siamo promessi di puntare il più in alto possibile e fare i conti a fine campionato. L’errore è un bene se poi non viene ricommesso, abbiamo voglia di fare sempre meglio“.