Oggi inizia ufficialmente la primavera: ecco perchè nel 2023 l’equinozio cade il 20 marzo

Liguria. La primavera inizierà ufficialmente questa sera (20 marzo) alle 22:24, quindi con un giorno in anticipo rispetto alla convezione. Perché? L’equinozio varia di anno in anno a seconda della rotazione della terra e nel 2023, per la seconda volta consecutiva, cade nella sera del giorno precedente al 21 marzo

In Liguria l’arrivo della primavera ha coinciso con l’allontanamento di una lieve perturbazione e con il ritorno del sole – anche se solo temporaneamente – accompagnato da un rialzo delle temperature: secondo Limet oggi saranno comprese tra e 8 e 18 gradi sulla costa, tra 1 e 14 nell’entroterra.

Ma se da un punto di vista astronomico quindi la primavera inizia oggi, sul fronte meteorologico la stagione è iniziata già da una ventina di giorni con l’aumento delle temperature e l’allungarsi delle giornate.

L’equinozio, che cosa è. E’ il momento in cui il Sole si trova allo zenit rispetto all’Equatore nell’ambito della rivoluzione della Terra. I raggi del Sole sono quindi perpendicolari all’asse di rotazione della Terra. Il sorgere del Sole è quasi esattamente a est e il tramonto a ovest.

Con l’arrivo della primavera non torna anche l’ora legale che avverrà invece nella notte fra sabato 25 e domenica 26 marzo: bisogna spostare l’orologio in avanti di un’ora, quindi si dormirà un’ora in meno.