“Nuovo” Savona, domani verrà sancita la costituzione della società: in arrivo le firme sullo statuto

Savona. L’attesa è terminata: nella giornata di domani nascerà una nuova società la quale si prefigge l’obiettivo di rappresentare in maniera virtuosa la città della Torretta. L’iniziativa, raccontato in esclusiva su IVG.it fin dalle sue fasi più embrionali, verrà dunque finalizzata attraverso l’apposizione delle firme sullo statuto che sancirà la costituzione del sodalizio.

Rispetto a quanto già anticipato durante le scorse settimane, una novità significativa riguarderà la denominazione della società: a causa del rischio di respingimento da parte della federazione del nome “ASD Savona” (come del resto accadde con il fu “Pro Savona”, ndr) perchè troppo simile a quello del “Savona Fbc”, i soci fondatori hanno optato per registrare la nuova matricola come “Città di Savona”.

Resteranno invece invariati il logo (visualizzabile cliccando QUI) e il colore delle casacche da gioco, le quali saranno biancoblù. Per quanto riguarda poi il discorso relativo agli impianti, la futura società avrebbe già manifestato la volontà di presentarsi al bando di gara per poter disputare le proprie gare interne (e gli allenamenti) presso l’iconico “Valerio Bacigalupo”.

In attesa di ulteriori novità, domani andrà dunque in scena uno dei passaggi decisivi per la costituzione del nuovo sodalizio: fugato ogni dubbio, Savona nella prossima stagione acquisirà una nuova rappresentante.