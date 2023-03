Nuovo club dedicato a Vialli-Mancini, il presidente Vaccarezza: “Con la Sampdoria per promuovere la Liguria”

Liguria. “Useremo il veicolo Sampdoria e la sampdorianità per promuovere la Liguria, per portare la nostra Regione in giro per l’Italia. D’altronde sulle maglie campeggia proprio la scritta ‘La mia Liguria'”. Parola di Angelo Vaccarezza, consigliere regionale e, in questo caso specifico, neo presidente del nuovo Club dedicato a Gianluca Vialli e Roberto Macini.

La nuova realtà, ribattezzata Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol, ha preso vita dopo il libro ed il Docufilm “La Bella Stagione” fortissimamente voluti dai “gemelli del gol” e sarà presentata ufficialmente martedì 14 marzo, alle 13, presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria a Genova.

E Vaccarezza, che rivestirà, come detto, il ruolo di presidente (presidente onorario sarà l’ex capitano della Samp Gastaldello) ha già rilasciato le prime parole sul progetto ai microfoni di IVG.it, a margine dell’inaugurazione del Salone dell’Agroalimentare, a Finale.

Nessuno spoiler, come si suol dire, sulle iniziative, ma una prima idea di ciò che sarà il progetto: “L’iniziativa è nata da un’intuizione di Cristina Bolla e di Luciano Costa, due grandi sampdoriani e organizzatori di eventi. Ci siamo visti e abbiamo messo insieme il progetto di questo club, che userà la Sampadoria e la sampdorianità per promuovere la Liguria. La Samp ha colori talmente belli che sono amati da tutti e useremo il veicolo Sampdoria per portare la Liguria in giro per l’Italia. Anche il presidente Marco Lanna e l’ex capitano Daniele Gastaldello hanno deciso di prendere parte all’iniziativa e questo non può che renderci felici e riempirci di orgoglio”.

Nel corso della presentazione a Genova, in collaborazione con la Casa Produttrice Groenlandia e la Genova Liguria Film Commission, verrà proiettato il trailer del docufilm e, in collegamento, ci sarà Matteo Rovere, produttore de “La Bella Stagione”.

Il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana farà gli onori di casa e, dopo il trailer e l’intervento di Matteo Rovere, lo stesso Vaccarezza parlerà della nascita di un progetto che “vuole coinvolgere, tra le sue mission, tifosi e sportivi da tutta la Liguria, pur nascendo come sede a Genova nella splendida Villa Saule Grimaldi in via Colombo. Inoltre obiettivo del club è di diventare un valore aggiunto per la Federclubs blucerchiata, diffondendo l’immagine e la storia di due giocatori simbolo, che hanno portato il nome della Sampdoria e di Genova in Europa e nel mondo, due esempi di fratellanza e amicizia, che rappresentano i valori più alti dello sport”.

E sarà ancora Vaccarezza, poi, ad introdurre Marco Lanna, presidente della Sampdoria, che pochi giorni fa ha ricevuto in dono una copia del Nastro d’Argento da Marco Ponti, regista del film.