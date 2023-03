Nuovo carcere nel savonese, Orlando (PD): “Accelerare sulla nuova struttura a Cairo”

Savona. “Dobbiamo capire perché Savona come provincia non sia dotata di una struttura penitenziaria, all’epoca chiusa perché fatiscente. Su questo c’è l’interesse a cercare di capire se si può lavorarci anche se è un fatto che abbiamo scoperto ed ereditato da poco. Credo che il savonese debba avere, come tutte le altre province d’Italia, il suo carcere”.

Parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, in visita in Liguria per la situazione del sistema carcerario, con l’obiettivo dichiarato di “risolvere il problema del sovraffollamento”.

Il sottosegretario ha ribadito la promessa di assegnare a tutti i 190 penitenziari un direttore entro dicembre e un comandante della polizia penitenziaria entro marzo 2024. Previsto anche un programma straordinario di assunzioni: “Abbiamo 1.479 allievi che stanno terminando il corso adesso, 1.758 che iniziano il corso adesso, 1.500 avranno un corso nel 2023, mille extra assunzioni sono state indicate in questa finanziaria. Stiamo parlando complessivamente di 5-6 mila persone”, ha spiegato Delmastro.

Tra le novità anche “la costituzione di gruppi di pronto intervento per sedare le sommosse sul modello francese: quando a dicembre atterreranno 190 direttori per 190 istituti avremo la forza e la capacità di conoscere il detenuto anche nel momento della rivolta e quindi di intervenire, a volte anche anticipatamente, per contenerle. Ci saranno strumenti sanzionatori precisi per i detenuti che aggrediranno le forze dell’ordine. E forniremo loro protocolli operativi” ha concluso.

Nel savonese, tuttavia, la discussione sulla nuova e attesa struttura penitenziaria è rimasta in stand by dalla scorsa primavera-estate, dopo i primi sopralluoghi e atti politico-amministrativi avviati nella precedente Legislatura. Al vaglio era stato valutato lo stesso Pnrr, tra gli investimenti attesi la realizzazione del nuovo carcere nel savonese, con la struttura commissariale che aveva già indicato la Val Bormida come area territoriale, in particolare nel comune di Cairo Montenotte, nel quale è stata individuata una superficie di circa 76 mila mq, a 500 metri dalla struttura che ospita proprio la scuola di polizia penitenziaria, in zona Tecchio, adiacente alle aree di Villa de Mari.

Dopo la validazione del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili, lo step successivo previsto sarebbe stato quello del via libera da parte del Comitato Paritetico – MIMS e Giustizia – sulla progettazione e l’appalto, con l’obiettivo di un appalto integrato – progetto e lavori – che possa così accelerare la costruzione della nuova e attesa struttura penitenziaria.

In merito alla nuova struttura penitenziaria della provincia di Savona il deputato PD Andrea Orlando afferma: “Sono però già state effettuate più conferenze dei servizi, con il coinvolgimento del DAP, per la costruzione del nuovo carcere ed è stata chiarita la preferenza dell’amministrazione penitenziaria e degli enti locali per il sito di Cairo Montenotte come località più idonea per la costruzione di una nuova struttura penitenziaria”.

“Ora servono risorse e tempistiche certe, più che proporre nuovi siti il sottosegretario dovrebbe far si che il Provveditorato Regionale per l’amministrazione penitenziaria ed il Provveditorato dei lavori pubblici lavorino insieme agli enti locali per completare urgentemente il percorso per la realizzazione del carcere di Cairo Montenotte” conclude il parlamentare Dem.