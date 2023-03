Nuovo autovelox a Pietra Ligure, prove tecniche e segnaletica: in funzione a fine aprile

Pietra Ligure. Questa mattina è stata esposta la segnaletica informativa a livello stradale per il nuovo autovelox a Pietra Ligure, lungo la via Aurelia. Il rilevatore di velocità è già stato installato ed è in corso il periodo di prova previsto in questi casi, con test e prove di carattere tecnico-operativo sulla nuova apparecchiatura, che sarà in funzione h24.

Il velox si trova in corrispondenza del passaggio pedonale in corso Italia, dove il limite è di 50 km/h.

L’apparecchiatura si è resa necessaria per garantire una maggiore sicurezza stradale, in una zona cittadina nella quale sono presenti stabilimenti balneari, attività e che nei mesi estivi presenta un notevole flusso veicolare e pedonale. Il Comune di Pietra Ligure si è attivato per la procedura amministrativa e ha ottenuto il via libera finale dagli enti competenti per un nuovo rilevatore di velocità.

Dopo il parere favorevole, l’amministrazione comunale ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Liguria per la fornitura della strumentazione che entrerà in funzione alla fine del mese di aprile.

“Tra il 2015 e il 2021 nel tratto interessato, che arriva al confine con Borgio Verezzi e fino al fiume Maremola verso ponente, sono state rilevate 1.188 sanzioni per velocità e 294 incidenti stradali di cui 4 incidenti mortali; di questi 184 con feriti, a volte anche gravi; 106 con solo danni ai veicoli” ha evidenziato nella sua relazione Domenico Colnaghi, comandante della polizia locale.

“Come da disposizione di Legge, tutti i proventi incassati dalle sanzioni saranno reinvestiti e rendicontati al Ministero dell’interno entro il 31 maggio dell’anno successivo e riguarderanno il ripristino del manto stradale, la segnaletica, la rimozione delle barriere architettoniche, le utenze deboli, fino ad arrivare a corsi di educazione stradale con le scuole” ha concluso il comandante pietrese.