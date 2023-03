Pietra Ligure. Nuova vita e nuovo look per la biblioteca comunale “Silvio Accame” di Pietra Ligure che oggi ha riaperto all’utenza dopo un intervento di restyling, abbellimento e ampliamento della struttura culturale pietrese. Le novità sono l’entrata, molto più ampia e luminosa, e la creazione di tre nuove sale lettura.

Per l’occasione sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Daniele Rembado, e la dirigente dell’Area Amministrativa, Sandra Perego, che hanno presenziato alla riapertura ufficiale della biblioteca civica.

“Gli obiettivi che l’amministrazione si era fissata: rendere la Biblioteca completamente accessibile alle persone con disabilità motorie e aumentare le sale lettura, per permettere ad un maggior numero di utenza di passare del tempo a leggere, studiare e lavorare (anche grazie alle due postazioni internet sempre disponibili e alla connessione wi-fi gratuita), possiamo dire che sono stati raggiunti. Grazie a chi era presente all’apertura, aspettiamo tutti gli altri nei prossimi giorni!” affermano assessore e dirigente del Comune pietrese.

Per la biblioteca si completa una serie di migliorie strutturali e operative: dall’approdo sui social, al potenziamento delle collezioni, alla catalogazione del fondo storico, alla riqualificazione del giardino e ora il completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali interni.

Si può accedere alle sale di consultazione a scaffale aperto, alle sale lettura, e, su richiesta, utilizzare la postazione internet point. In tutta la biblioteca è possibile utilizzare gratuitamente il wi-fi. E’ possibile usufruire del giardino per leggere, studiare o lavorare.

E’ inoltre consultabile il catalogo online, pertanto chi lo desidera può prenotare anticipatamente i libri contattando la biblioteca e passare per il ritiro. E accanto all’ingresso della biblioteca si trova il BOX 24H per la restituzione dei libri e dei dvd.

La Biblioteca Civica Silvio Accame è aperta al pubblico con il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì 9.30/12.30 e 15.00/18.00; giovedì 15.00/18.00; venerdì 9.30/12.30.

Inoltre, i nuovi spazi potranno ospitare nuovi eventi e iniziative culturali, come l’attuale rassegna “Cultural – Mente”, in corso presso la sala consiliare e promosso proprio dalla biblioteca “Silvio Accame”: un ciclo di conferenze dedicato ad approfondire, attraverso l’unione di cultura, formazione e sociale, temi a carattere psicologico/sociale rilevanti per il periodo storico che stiamo vivendo.