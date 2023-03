Nuoto artistico, la squadra del Doria Loano sesta all’Interregionale Nord Invernale

Loano. Sabato 25 e domenica 26 marzo si è svolta a Verona la manifestazione Interregionale Nord Invernale di nuoto artistico per la categoria ragazze.

Sabato, nella routine tecnica a squadre, il Doria Nuoto 2000 Loano ha ottenuto un ottimo risultato guadagnando il 6° posto in classifica con la formazione composta da Matilde Marino, Beatrice Mino, Maya Ordine, Giorgia Zanoni, Sofia Ghigliazza, Rachele Totaro, Isabella Renda e Sofia Iorgaciov.

La seconda formazione con Matilde Cascio, Greta Burlando, Nina Rossi, Lavinia Sigaudo e Ginevra Viola ha ottenuto invece il 16° posto migliorando la performance precedente nonostante lo svantaggio di gareggiare in cinque.

Domenica, nella sessione dei doppi, Matilde Marino e Beatrice Mino si sono cimentate sulle note della musica di Spider-Man portando a casa un undicesimo posto su 27 esercizi. Nell’altro doppio Maya Ordine e Giorgia Zanoni conquistano per la prima volta la cima della classifica nelle eliminatorie portando le atlete dritte in finale e gareggiando con le società migliori. A causa di qualche errore tecnico non confermano il punteggio iniziale ma ottengono l’ottavo posto nella classifica finale.

“Rientriamo da questa trasferta soddisfatte e ancora più cariche, pronte per affrontare un maggio ricco di nuove sfide”, commentano le allenatrici Rossella Guaraldi, Samantha Narice e Selena Burlando.