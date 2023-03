Non solo cinghiali, ma anche daini e cervi: nel savonese è “invasione” di fauna selvatica

Spotorno. Mentre il territorio ligure e savonese è ancora alle prese con la grave emergenza della peste suina legata al sovrappopolamento dei cinghiali nei boschi e nelle zone interne dell’entroterra, la questione “invasione” da fauna selvatica si allarga sempre di più ad altre specie animali. E’ di oggi il caso del lupo, ma la redazione riceve sempre più di frequente varie segnalazioni dei lettori da altrettante varie località della provincia savonese, tutte pronte ad immortalare ungulati, daini, cervi e altri esemplari che ormai si avvicinano sempre di più ai centri abitati e urbani.

Una situazione in crescita e che continua a destare preoccupazione tra cittadini e abitanti delle zone più soggette al passaggio della fauna selvatica, senza contare le consuete incursioni all’interno di aziende agricole e aree rurali con conseguenti danni agli operatori economici locali.

L’ultima segnalazione in ordine di tempo arriva da Spotorno. In questo caso il mittente non manca di usare un po’ di ironia e sarcasmo in merito all’arrivo di un bel gruppetto di daini, tranquillamente a spesso per le vie cittadine: “Mi sembrava carino segnalare che oltre a nuovi stranieri, il turismo ligure si sta aprendo a nuove specie…”, il messaggio.

Al di là di aspetti folkloristici il problema della fauna selvatica, anche in una stagione avara di attività venatoria e con la questione della caccia tutto in divenire, potrebbe aumentare ancora e creare, quindi, criticità di ordine pubblico e sicurezza stradale. Alcuni Comuni e associazioni di categoria hanno da tempo denunciato una situazione di emergenza, con forti prese di posizione e richieste, con tanto di piani operativi, di intervenire e risolvere il problema.

Ad ora nessun risultato concreto e si alza la preoccupazione in vista della stagione turistica.