Non più attese al telefono di Alassio Salute: per le ricette arriva la segreteria interattiva

Alassio. Basta attese per collegarsi al numero telefonico di Alassio Salute. Da tempo l’utenza lamentava la difficoltà nel contattare il centralino, sempre occupato.

“Serviamo una popolazione residente di oltre diecimila persone – spiega Francesco Bogliolo, responsabile di Alassio Salute – abbiamo due segretarie che si occupano solo di rispondere ai telefoni e registrare le richieste: visite, ricette, visite specialistiche, ma – nonostante si sia aperti tutto il giorno- tutti i giorni, soprattutto in certe fasce orarie non era sufficiente a gestire il traffico. Da quindici giorni abbiamo implementato il centralino inserendo una segreteria telefonica interattiva”.

Telefonando al numero 0182 648631 si attiverà, a linea occupata, la segreteria telefonica che darà modo di scegliere tra le tre diverse opzioni rispetto alle possibili richieste dell’utenza: 1 prescrizione di una ricetta medica ripetibile, 2 prenotazione di una visita di medicina generale, ​3 prenotazione di una visita specialistica.

“Nel caso della prescrizione della ricetta, se dopo qualche secondo non si libera la linea, la segreteria inviterà a lasciare nome, cognome, numero di telefono e nome del farmaco richiesto – spiega Bogliolo – la segreteria trasformerà il messaggio registrato in un audiomail che verrà visualizzato sui monitor della segreteria che provvederà a inviare la ricetta al telefono indicato nel messaggio, negli orari di apertura del centro.”

“Un sistema – aggiunge Fabio Macheda, assessore alle Politiche Sanitarie del Comune di Alassio – che eliminerà le attese per le richieste delle ricette che costituiscono la percentuale più alta delle richieste di contatto al Centro. Ringrazio i medici di Alassio Salute per aver risposto ancora una volta ad una precisa richiesta dell’utenza che ha già dimostrato di apprezzare la novità. In pochi giorni sono già oltre 450 gli utenti che hanno utilizzato il sistema. Importante però, ora, lasciare le coordinate complete e corrette”.