Noi, poveri automobilisti, perseguitati e tartassati: è venuto il momento di rialzare la testa

Savona. Abbiamo un’auto! Sì, lo confessiamo a bassa voce, solo tra di noi: siamo automobilisti! Un peccato grave. Chi ha i capelli grigi ricorda che negli Anni ’60 e ’70 (quando ad esempio fu costruita l’Autostrada del Sole, spina dorsale del Paese), si diceva che l’auto era simbolo di libertà e contribuiva al miracolo economico.

Nulla è più così, come forse è giusto. Meno giusto è che nel frattempo l’automobilista sia stato sottoposto a una lunga serie di “torture”, come l’invenzione di superbolli e altri balzelli vari, senza contare che paghiamo caro il parcheggio e le spesso inevitabili multe. Ci sono inoltre regole che i tartassatori di automobilisti infrangono con facilità. Una impone che nelle città ci siano parcheggi liberi in numero uguale a quelli a pagamento, tranne che nei centri storici. Prendete Savona: il centro ottocentesco è centro storico, chi può obiettare? La Darsena è centro storico, piazza del Popolo pure. Discorso chiuso. Arriviamo comunque ai nostri giorni e più in specifico dalle nostre parti, qui in Liguria.

Qui i cantieri in autostrada rendono problematici i collegamenti. Chi deve andare a Genova non ha alcuna certezza di riuscire a mantenere un appuntamento da un medico o in tribunale, tanto per dire. Non ha certezza della sua vita quotidiana, insomma. Autostrade per l’Italia avvisa talvolta, senza vergogna, che il ritardo può essere anche di un’ora. Poi, è ovvio, ci fa pagare il pedaggio, e lasciamo perdere la favoletta del cashback. Li chiamano lavori di “ammodernamento”, ma sono in realtà di ripristino dopo decenni di incuria. Ponte Morandi docet.

Non va meglio con i gestori privati del gruppo Gavio, sulla Savona-Ventimiglia e sulla Savona-Torino. La Valbormida chiede ad esempio che non si paghi il pedaggio tra Millesimo e Savona. Ha spiegato l’assessore di Cairo Marco Dogliotti: “Sono 25 chilometri in gran parte a corsia unica, con code e rallentamenti, è una situazione insostenibile”. Bene, in questi giorni sono stati annunciati altri lavori sull’A6 e le cose potrebbero peggiorare.

Abbiamo lasciato per ultima Savona città, dove gli automobilisti sono nel mirino del sindaco Marco Russo. Se ne è parlato molto, non vale la pena ripetere il tutto. Siamo nel mirino e ci propongono il bus, però meglio lasciar perdere come chiunque può constatare. L’ultima sentita a Savona riguarda l’assessore Pasquali, che per migliorare la sicurezza in corso Mazzini ha detto che si può pensare a una zona 30. In effetti la zona 30 ci mancava, ma tranquilli: magari in corso Mazzini nelle ore di punta si potessero fare i 30 all’ora.

Poi ci sono tutti gli altri ingredienti della nostra storia di automobilisti, che non riguardano Savona o la Liguria ma tutta Italia.

Entri in un concessionario e ti si fa incontro un gentile e sorridente venditore che si incammina a passo svelto verso qualche costosissima auto elettrica, al massimo ibrida. Ci vergognamo un po’, lo tiriamo in disparte perché nessuno senta e prendiamo coraggio dicendo sottovoce: “Guardi, vorrei sapere se avete una vettura a benzina o gasolio e quanto costa”.

Le case costruttrici spingono sempre più verso l’elettrico (basta guardare gli spot in tv), negli ultimi tempi le auto, di tutti i tipi, erano diventate introvabili e pure il costo dell’usato era di conseguenza andato alle stelle. Oggi va un po’ meglio, ma pochi fanno i calcoli di quanto ci costerà alla fine della storia la cosiddetta transazione ecologica in termini di dipendenza da altri paesi e probabilmente di smaltimento di batterie e componenti vari.

Siamo automobilisti e sappiate che ne siamo fieri.