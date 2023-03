Neonati abbandonati alla nascita ad Albenga: il caso di Simone sbarca a “La vita in diretta”

Albenga. Iniziano ad essere davvero tanti i casi di bambini abbandonati alla nascita negli anni 60/70. Ma quanti sono davvero quelli di cui non si sa nulla? Alcuni di questi casi, emersi dagli appelli sulla pagina “Ti cerco, appelli di persone che cercano le loro origini”, gruppo dedicato alla ricerca di mamme, parenti, persone di cui non si hanno più notizie, sono stati ripresi da IVG.it.

Grazia, Simone, Pietro, Romina sono alcune delle persone di cui abbiamo scritto la storia e che hanno rotto il muro del silenzio cercando pubblicamente le loro mamme o i loro parenti. E le loro tristi storie stanno ancora cercando delle risposte.

Le speranze, però si infrangono davanti alle porte del vecchio ospedale di Santa Misericordia, chiuso ormai da decenni i cui archivi che potrebbero dare un nome e un cognome a queste mamme naturali cercate dai loro figli ormai adulti, paiono spariti nel nulla.

Uno di loro è Simone Vieno. Oggi ha 44 anni e, alla morte dei genitori adottivi, ha iniziato la sua ricerca della mamma naturale. E’ riuscito a ricostruire, muovendosi tra uffici e burocrazia, una parte della sua vicenda, ma l’unica cosa a cui teneva, il nome della madre, non è riuscito ad ottenerlo.

“L’unica cosa davvero certa è che sono nato ad Albenga nel 1978 e che sono stato adottato. Ho tanti documenti, ma senza questo nome io mi sono fermato, non ho più cercato, ho pagato per avere la copia del fascicolo che però è stato archiviato. Con l’ospedale chiuso è difficile, chi mi dice che c’è stato un allagamento, chi che tutti gli incartamenti sono sparpagliati e alcune cartelle sarebbero finite a Vercelli. Sono anche stato ad Albenga a fare ricerche e dopo gli articoli e il post su Facebook ho ricevuto tanti messaggi. Tornerò ad Albenga per continuare la ricerca, che, magari, dopo che del mio caso si occuperà ‘La vita in diretta’ su Rai 1, avrà un impulso verso la verità. Lo spero tanto”.

Abbiamo sentito il sindaco Riccardo Tomatis che è anche medico:” Sicuramente una parte degli archivi è andato perso durante l’alluvione del 1994, gli archivi erano nella parte sottoterra del vecchio ospedale e quindi sotto il livello della strada e lì l’allagamento ha mandato dispersi tanti documenti”.

Poi apre il cassetto dei ricordi: ” Ho lavorato all’ospedale di Pieve di Teco prima che chiudesse e diventasse Rsa. Ai tempi, ricordo, ci sono state tante testimonianze (ma l’ex primario De Franceschi che li ha lavorato prima di Tomatis tra gli anni 80 e 88 non ricorda casi di abbandono di neonati in quel periodo) che raccontavano di mamme ragazze madri provenienti dalla Sardegna che venivano a partorire lì perchè c’erano le suore e un convento. Erano ragazze madri e in quell’epoca avere un figlio fuori dal matrimonio non era accettato socialmente o moralmente da una società rigida da quel punto di vista. Potrebbe essere una ragione, anche se eravamo nel periodo dell’emancipazione eravamo ancora indietro su questo. Potrebbe però trattarsi di storie tramandate, ma senza fondamento”, aggiunge il sindaco.

Aggiungiamo un tassello in più per comprendere le grandi difficoltà e il muro insormontabile che queste persone trovano davanti a sé nella ricerca del nome della madre naturale: da informazioni acquisite presso gli uffici anagrafe del comune di Albenga, si spiega che negli atti di Stato civile vengono riportati tutti i dati, compreso il nome della madre naturale, ma non possono essere comunicati a nessuno, sarebbe infatti una grave violazione degli atti di ufficio, sanzionata penalmente.

Solo su autorizzazione del giudice, con un’istanza presentata al luogo di residenza, una volta raggiunti i 25 anni di età del richiedente, potrebbe essere svelato il nome della madre naturale. L’accesso però è impedito se la madre non lo ha riconosciuto alla nascita o ha negato la possibilità di svelare il suo nome volendo rimanere anonima.