Mountain bike, la Nazionale in ritiro ad Alassio

Alassio. Le maglie azzurre guidate da Mirko Celestino faranno tappa ad Alassio nel loro percorso di preparazione ai prossimi impegni nazionali e internazionali.

Dopo quelli in Francia a Saint Raphaël, a Verona e a Finale Ligure, un gruppo scelto di rider del cross country tornerà in Liguria, nella Città del Muretto da sabato 11 a martedì 14 marzo.

Il commissario tecnico della nazionale Celestino, ancora una volta affiancato dal collaboratore tecnico Andrea Tiberi, ha già convocato gli undici atleti con cui affrontare il percorso di preparazione.

Tra gli uomini Simone Avondetto (Willier-Pirelli Factory Team XCO), Daniele Braidot (CS Carabinieri Olympia Vittoria), Filippo Fontana (CS Carabinieri Olympia Vittoria), Emanuele Vittone Andreas (KTN-Protek-Elettrosystem)​ e Juri Zanotti (Team BMC). Tra le donne: Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team), Sara Cortinovis ((Santa Cruz Rockshox Pro Team), Giorgia Marchet (Trinx Factory Team), Nicole Pesse (RDR Italia Leynicese Factory Team), Greta Seiwald (Rockrider Racing Team) e Giada Specia (Willier-Pirelli Factory Team XCO).

La nazionale di mountain bike arriverà dopo aver disputato nella vicina Albenga l’Internazionale XCO Coppa Città di Albenga che si svolgerà il 10 e l’11 marzo.

“Potranno lavorare sui sentieri che abbiamo appena pulito e messo in sicurezza – le parole di Roberta Zucchinetti, Presidente del Consiglio con delega allo Sport del Comune di Alassio – percorsi unici sospesi tra cielo e mare e per tutte le diverse abilità: quelli più performanti, sui quali sfrecceranno i ragazzi e le ragazze di Celestino, ma anche molti per gambe meno preparate. Un lavoro che ci ha visto impegnati con Gesco e con il Tavolo del Turismo in uno strategico intervento di riqualificazione e di promozione della nostra collina”.

“C’è un folto gruppo di appassionati che sta scoprendo il nostro territorio – aggiunge Zucchinetti – e che sceglie la nostra città proprio per poter arrampicare sui nostri sentieri con le proprie mountain bike o ebike. Per questo, in occasione del ritiro della nazionale di Mountain bike ad Alassio, abbiamo voluto organizzare anche un incontro con gli atleti. Il pubblico degli appassionati, potrà incontrare il Ct e il suo team lunedì 13 marzo alle ore 18,30 in un aperitivo molto speciale al Liquid Cocktail Bar di Alassio: una vera e propria esperienza che potrà essere prenotata attraverso il portale Visitalassio.eu. Inoltre non potrà mancare il nostro Luca Musella, che da tempo è ufficialmente il fisioterapista della Nazionale Italiana di Mountain Bike”.