Calcio, il mister ponentino Amedeo Di Latte riparte dal Flamurtari in seconda serie albanese

Nuova avventura oltre Adriatico per l’allenatore ponentino Amedeo Di Latte. Il Flamurtari, club albanese ai vertici della seconda divisione, ha scelto come allenatore il genovese Diego Longo, che ha deciso come aveva fatto ai tempi del Kukësi, Serie A d’Albania, di avere al proprio fianco l’ex allenatore dell’Alassio FC.

La squadra è chiamata a centrare il salto di categoria: mancano sei partite e la formazione della città di Valona si trova in terza posizione a due lunghezze di distanza dalla Dinamo Tirana e a tre dalla prima della classe Skenberdeu. Il primo e il secondo posto garantiscono l’accesso alla massima serie, altrimenti saranno play off.

L’allenatore ha annunciato attraverso un messaggio social la sua nuova avventura: “Emozionante tornare sul campo, con il mio Coach dopo che la vita mi ha donato una prova di grande crescita interiore. Il lavoro che si ama è la miglior medicina. Grazie di cuore a tutto il club per la calorosa accoglienza. Una sfida non semplice, ma molto emozionante. Ce la metteremo tutta per riportare questo storico club dove merita”.

Il Klubi Sportiv Flamurtari Vlore, fondato nel 1923 è uno dei club più antichi d’Albania, i colori della squadra soni rossoneri. Il Flamurtari ha vinto un campionato nazionale (1990/91), 4 Coppe d’Albania, due Supercoppa d’Albania, oltre a un campionato di Seconda Divisione.