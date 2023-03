Minacce di morte alla preside e alla dirigente di un liceo: tracce di esplosivo nelle buste

Genova. Ieri pomeriggio alla segreteria del liceo classico Mazzini di Genova Sampierdarena sono state recapitate due lettere minatorie destinate alla preside e alla dirigente amministrativa.

“Farai una brutta fine” è stato scritto su una delle lettere dopo un insulto sessista. Il messaggio era accompagnato dal disegno stilizzato di un impiccato.

Non solo le buste contenevano alcune briciole che in un primo momento hanno fatto pensare a una sostanza chimica pericolosa.

Per questo sul posto, oltre alla polizia scientifica e alle volanti, sono arrivati gli artificieri della polizia che hanno analizzato le briciole contenute nella busta: si tratterebbe in realtà di pochi grammi di acido picrico, una sostanza esplosiva molto potente altamente instabile, tanto che il suo utilizzo nella produzione di fuochi d’artificio è attualmente vietata in Italia, e di tracce di una miscela pirotecnica, ma per avere certezze serviranno analisi di laboratorio più approfondite.

Secondo quanto appreso, le donne hanno detto ai poliziotti di non aver mai subito minacce. Le indagini sono in corso.

Subito sono arrivate le parole di condanna da parte di Flc Cgil di Genova: “Un gesto tanto vile quanto pericoloso – commenta la segretaria generale Elena Bruzzese – come Flc reputiamo ancora più grave che queste lettere siano state recapitate all’interno di una scuola e chiediamo che venga fatto ogni sforzo per individuare i responsabili dell’accaduto. Ribadiamo inoltre la necessità di preservare quelli che sono i principi democratici alla base della nostra democrazia e condanniamo ogni gesto di violenza che li metta in discussione”.