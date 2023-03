Milano-Sanremo: aggiornamenti della corsa in tempo reale (LIVE)

Chilometri percorsi: 282/294

16:41 VINCE MATHIEU VAN DER POEL! L’olandese arriva in solitaria nel rettilineo di via Roma.

A 15″ gli inseguitori. Secondo Ganna, terzo Van Aert. Quarto Pogacar.

Gruppo degli inseguitori a 25″, regolato da Philipsen.

16:40 Ultimo chilometro. Telecamere fisse. Il vantaggio di Van Der Poel resta invariato.

16:38 Van Der Poel in fondo alla discesa del Poggio. Traguardo a poco più di chilometri. Pogacar, Van Aert e Ganna (rientrato) a 8″.

13:37 Discesa del Poggio. Pogacar, Van Aert provano a ricucire lo strappo creato da Van del Poel, solo al comando. Ganna rimane leggermente attardato prendendo un po’ larga qualche curva.

13:35 Scatto di Van Der Poel in prossimità della cima del Poggio! L’olandese scollina con una decina di secondi di vantaggio. Al suo inseguimento Pogacar, Van Aert e Ganna.

13:34 Rimangono in quattro Van Der Poel, Pogacar, Van Aert e Ganna.

Seguono Mohoric, Pedeesen e il velocista Philipsen.

16:33 Il gruppo si spezza. Affondo di Pogacar, ma Ganna risponde convintamente. Rimangono in quattro davanti

16:32 Tim Wellens (Uae) allunga e assottiglia notevolmente il gruppo. Pogacar in quarta posizione. Dietro perde contatto Sagan.

16:30 La Bahrain, squadra dello sloveno Mohoric (vincitore della passata edizione, rimasto coinvolto in una leggera caduta al mattino lungo la discesa del Turchino) in testa al gruppo sul Poggio fa l’andatura.

16:30 Il gruppo, composto da 45 unità, si immette nella salita del Poggio.

16:25 Il gruppo è ad Arma di Taggia. Si attende il Poggio.

16:21 Ora nove chilometri di pianura e falsopiano prima dall’imbocco alla salita del Poggio di Sanremo, trampolino di lancio verso il traguardo di via Roma.

16:20 Lungo la discesa della Cipressa provano ad svantaggiati in quattro. Sono l’italiano Trentin, l’olandese Van Der Poel e il danese Kragh Andersen. A seguire anche il tedesco Nills Politt, ultimo a desistere. Iniziative però senza troppa convinzione, il gruppo rintuzza.

16:16 Il gruppo scollina in cima alla Cipressa. Circa 45 i corridori rimasti. Ora la discesa verso Arma di Taggia.

16:10 I gregari della Uae, compagni di squadra dello sloveno Tadej Pogacar, in testa al gruppo – allungato – a fare l’andatura sulla Cipressa. La Milano-Sanremo entra nel vivo.

16:09 Il gruppo svolta a destra dell’Aurelia. Prende la Cipressa a tutta velocità, verso il comune di Costarainera.

16:07 Gruppo compatto. La fuga viene ripresa a San Lorenzo al Mare, a meno di 30 km dall’arrivo, dopo oltre 200 chilometri al vento.

16:05 Nei pressi di San Lorenzo al Mare il vantaggio dei sette al comando scende a 15″. Il gruppo attende la Cipressa.

16:00 Il gruppo ormai vede i fuggitivi, siamo in procinto di entrare nei frangenti decisivi della gara.

Si sta lasciando Imperia Porto Maurizio, verso S. Lorenzo al Mare. Pochi chilometri alla Cipressa.

15:57 Battistrada nel centro di Imperia. Il gruppo segue ormai a poco più di 30″. Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), rimasto attardato sul Capo Berta, rientra in pianura.

15:55 I fuggitivi, rimasto ora dunque in sette, scendono verso Imperia Oneglia.

15:52 All’inizio di Capo Berta – il più impegnativo dei tre promontori – si stacca Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team). Nel gruppo invece perde contatto lo sprinter britannico Mark Cavendish, vicntore dell’edizione del 2009.

15:46 Gli otto fuggitivi sono diretti verso Diano Marina. Il gruppo, nel mirino a 1′, scende a San Bartolomeo.

14:44 I fuggitivi scollinano Capo Cervo e scendono San Bartolomeo al Mare. La corsa lascia la provincia di Savona ed entra in quella di Imperia.

14:42 Gli uomini al comando superano Andora e prendono la salita di Capo Cervo. Il gruppo si avvicina ulteriormente. Distacco inferiore al minuto.

13:40 I fuggitivi, rimasti in otto, attraversano la Marina di Andora. Il gruppo scollina a Capo Mele.

13:37 A metà Capo Cervo, in prossimità delle gallerie para massi, il francese Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) non riesce a tenere il ritmo dei compagni di fuga. Venendo ripreso dal gruppo. Rimangono otto i corridori al comando.

13:35 I battistrada imboccano la salita di Capo Mele. Il gruppo, a poco più di un minuto, lascia Laigueglia.

13:34 Superato Capo Mele i nove fuggitivi scenderanno ad Andora, ultimo paese della provincia di Savona.

15:33 Ingresso a Laigueglia per i battistrada. Il gruppo, a 1’20” si trova nel rettilineo a circa 700 metri di distanza.

15:32 La fuga lascia il centro di Alassio e si dirige nel rettilineo verso Laigueglia. La corsa comincia a entrare nel vivo. A breve si affronteranno, in successione i tre capi: Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta.

15:30 I ciclisti in testa sono ad Alassio. Il gruppo segue a 1’30”.

15:24 Battistrada nei promontori verso Alassio. Il gruppo supera Albenga e prosegue verso la galleria.

15:22 I fuggitivi transitano nel centro di Albenga e attraversano il ponte sul fiume Centa. Il gruppo passa compatto dal ponte romano.

15:20 La fuga entra ad Albenga. Il gruppo si trova invece nel rettilineo del comune ingauno, a circa un chilometro di distanza.

Alle 15:18 fuggitivi nel rettilineo verso Albenga. Gruppo a Ceriale dove si trova la seconda zona rifornimento.

15:17: I nove battistrada superano lo strappo del promontorio dei Borghetto e si dirigono verso Ceriale.

15:17 Ricordiamo ancora una volta i nomi dei nove corridori al comando da questa mattina. Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan Team), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè),Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team),Alexandre Balmer (Team Jayco AlUla), Jan Maas (Team Jayco AlUla) e Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team )

15:15 I fuggitivi transitano a Borghetto. Il gruppo, a 1’50”. lascia Loano.

15:11 La fuga è a Loano, supera le due rotonde sull’Aurelia e si dirige verso Borghetto Santo Spirito. Vento sempre a favore.

15:08 Gli uomini in testa superano Pietra e si dirigono verso Loano. Il gruppo, giunto ora alle porte di Pietra, lima il distacco sotto i 2′.

15:05 I fuggitivi transitano a Pietra Ligure. Gruppo nel rettilineo di Borgio Verezzi.

15:03 I corridori in testa si trovano ora nel rettilineo verso Borgio Verezzi e Pietra Ligure.

15:00 La corsa arriva a Finale Marina. I fuggitivi superano le due rotonde e si dirigono verso la Capra Zoppa. Gruppo nei pressi del porto di Finale Pia. Il distacco resta poco sopra i 2′.

15:55 I nove corridori al comando lasciano Varigotti. Gruppo al Malpasso.

14:51 Anche il gruppo passa la strettoia nella galleria para massi e si immette in Noli. I fuggitivi hanno invece lasciato Capo Noli e si accingono a transitare per Varigotti.

14:48 I battistrada entrano a Noli passando dalla strettoia della galleria para massi. Il gruppo è a Spotorno. Il vantaggio scende a 2’15’

14:44 I fuggitivi transitano nella sopraelevata di Spotorno diretti verso Noli. Gruppo a Torre del Mare.

14:42 Gli uomini al comando superano lo strappo di Torre del Mare e imboccano il rettilineo del Merello verso Spotorno.

14:40 I battistrada lasciano Porto Vado , transitano nel comune di Bergeggi e si dirigono verso Spotorno. Il gruppo, sempre a 2’30”, attraversa ora il centro di Vado.

14:38 I fuggitivi lasciano il centro di Vado verso il porto.

13:33 Anche il gruppo passa dal porto di Savona. I nove uomini in fuga si trovano in via Nizza a Zinola, diretti verso Vado Ligure.

14:30 I fuggitivi entrano a Savona. Passano ora sotto la Torretta, attraversano la darsena e la fortezza del Priamar proseguendo verso il lungomare. Il gruppo, a 2’30”, lascia Albisola Marina.

12:27 Battistrada nei pressi di Albisola Marina. Il gruppo lascia Celle.

14:23 Un leggero vento a favore favorisce l’aumento dell’andatura. Il distacco dal plotone principale scende sotto i 3′.

14:20 Fuggitivi diretti verso le due Albisole. Gruppo ora a Varazze.

14:17 Il drappello dei battistrada – nel quale figurano quattro italiani – attraversano ora Celle Ligure.

14:15 Gli uomini in fuga si lasciano alle spalle Varazze. Gruppo sempre a 3’10”.

Ricordiamo i nomi dei nove uomini al comando. In fuga da questa mattina. Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan Team), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè),Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team),Alexandre Balmer (Team Jayco AlUla), Jan Maas (Team Jayco AlUla) e Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team).

14:10 I nove fuggitivi entrano ufficialmente nella provincia di Savona. Tra poco attraveranno Varazze. Gruppo a Cogoleto.

14:00 La corsa arriva in Riviera. Fuggitivi e gruppo passano da Arenzano. Tra un quarto ora si entrerà nella provincia di Savona. Il vantaggio dei nove uomini in fuga torna a 3′.

13:50 Lungo la discesa del Turchino il gruppo assottiglia il distacco, ora sceso a 1’40”. Verso la metà della stessa si segnala una caduta, a causa dell’uscita di un tubolare. A finire a terra – tra gli altri – è lo sloveno Mohoric, vincitore dell’edizione dell’anno scorso.

13:35 I fuggitivi scollinano sul passo del Turchino. Li attende ora la discesa verso Genova Voltri.

13:15 Lasciato alle spalle il comune di Rossiglione. Comincia la salita verso il Passo del Turchino, direzione Campo Ligure. Il vantaggio dei battistrada resta nell’ordine dei 3′.

12:50 Gli uomini al comando superano Ovada. Tra pochi minuti entreranno nella provincia di Genova.

12:30 Elastico tra fuggitivi e il gruppo. Il vantaggio nei pressi di Basaluzzo torna a salire a 3’20”. Tra circa un quarto d’ora i battistrada entreranno nel genovese. Verso le 13:20 previsto il passaggio sul Turchino, tramite verso la Riviera.

12:05 La corsa supera il centro di Novi Ligure. Tra circa tre quarti d’ora entrerà nella provincia di Genova.

11.35. I nove fuggitivi si apprestano a passare da Tortona ed entrare in Piemonte, nella provincia di Alessandria. Ricordiamo i loro nomi: Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan Team), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè),Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team),Alexandre Balmer (Team Jayco AlUla), Jan Maas (Team Jayco AlUla) e Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team )

11:25 I nove fuggitivi transitano ora da Voghera. Vantaggio sul gruppo momentaneamente sceso a 2’50”.

10:55 Superata Pavia. Cambi regolari, il gruppo lascia fare. Il vantaggio dei fuggitivi sale a 3’35’.

10: 40 Il vantaggio del nove battistrada è di 2’20”.

10.35 Ai due fuggitivi si accoda un drappello di contrattaccanti. Gli uomini al comando sono ora 9. I loro nomi. Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan Team), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè),Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team),Alexandre Balmer (Team Jayco AlUla), Jan Maas (Team Jayco AlUla) e Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team )

10:30 Dopo una serie di tentativi in pianura, due atleti provano a uscire dal gruppo. Sono Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Mirco Maestri (EOLO-Kometa)

10:10 PARTENZA. Il giudice gara alza la bandierina. La Milano-Sanremo ha inizio.

10:05 I corridori si apprestano a recarsi al chilometro zero.

Presentazione:

Savona. La provincia di Savona si appresta ad accogliere la Milano-Sanremo. La 114° edizione della “Classicissima di primavera” parte questa mattina alle 10:00 dall’hinterland milanese (Abbiategrasso) e terminerà nel ponente rivierasco passando per tutti i comuni costieri del savonese, da Varazze ad Andora. Transito nella provincia previsto tra le 14:30 e le 16:00.

Dopo il vernissage d’apertura del calendario italiano ciclistico due settimane fa al Trofeo Laigueglia, la classicissima di primavera alza dunque ufficiosamente il sipario sulla stagione del grande ciclismo su strada.

I favoriti:

175 i ciclisti partecipanti al via, portacolori di 25 gruppi sportivi,

Diversi i nomi di primissimo ordine alla partenza. In una corsa, da sempre, contraddistinta dal pronostico incerto e imprevedibile per via del lungo chilometraggio e a causa del nervoso finale

Tra i possibili favoriti l’olandese Mathieu Van Poel e il belga Wout Van Aert, già vincitore nel 2020. Dunque lo sloveno Tadej Pogacar, due volte vincitore del Tour de France e reduce da una brillante Parigi-Nizza.

Tra i possibili outsider il transalpino Julien Alaphilippe, la cui caratteristiche da finisseur possono essere sempre adatte al finale. Il giovane eritreo Biniam Girmay, vincitore l’anno scorso della Gand Wevelgem e un paio di tappe al Giro d’Italia. O il piemontese Filippo Ganna, forse per la prima volta in gara da protagonista con i gradi di capitano.

Nel caso di una vera volata di gruppo – ormai da diversi anni non più proposta – potrebbe farsi largo l’australiano Caleb Ewan. Tra i velocisti puri quello che meglio può difendersi sugli strappi e sopportare la fatica su brevi salite.

Assenti eccellenti lo sloveno Primoz Roglic e il belga campione del mondo Remco Evenepoel.

Il percorso:

Tracciato consueto e tradizionale. 294 chilometri, Col passo del Turchino a fare divisore tra la Pianura Padana e la Riviera. Proseguendo a Ponente lungo nella costa tramite la via Aurelia, con Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta. Quindi le asperità finali della Cipressa e del Poggio a fare da trampolino di lancio verso il traguardo di Sanremo.

Curiosità storico statistiche:

I vincitori più anziani in assoluto ad essersi imposti alla Milano-Sanremo sono stati l’olandese Hennie Kuiper nel 1985, e il belga di origine sovietica Andrei Tchmil nel 1999. Entrambi a 36 anni.

I più giovani sono stati Ugo Agostoni nel lontano 1914 il belga Eddy Merckx nel 1966. Entrambi a 21 anni da compiere.

Eddy Merckx è anche il recordman di vittorie nell’albo d’oro con ben 7 successi.

Gli unicu savonesi a vincere o a giungere sul podio della Milano-Sanremo sono stati invece l’andorese Mirko Celestino (2° nel 2003). E, nell’ante guerra, il cellese Giuseppe Olmo (1° due volte, nel 1935 e nel 1938).

Nel 1990 infine l’italiano Gianni Bugno alzò le braccia al cielo in solitaria. In quella che rimane tutt’oggi l’edizione più veloce mai registrata, con gran parte di cento a favore, vinta a 45,80 km/h di media.