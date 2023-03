Migranti, il Governo apre ai flussi per lavoro e anche la Liguria chiama: “Serve manodopera”

Liguria. Ben vengano i migranti, se arrivano per sopperire alle carenze di personale delle nostre aziende. Si potrebbe riassumere così la linea del governo Meloni che ieri ha approvato il nuovo decreto legge a Cutro. Oltre alla stretta sugli scafisti, la principale novità è l’allargamento delle maglie sui flussi regolati dallo Stato: la programmazione non sarà più annuale ma triennale e sarà più semplice per gli stranieri ottenere il nulla osta per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Una strategia che si sposa con l’allarme lanciato – anche in Liguria – dal mondo delle imprese: la manodopera scarseggia ed è bene organizzarsi per “importarla” anche da Paesi extra Ue.

“Credo sia giusto fare in modo che chi vuole venire in questo Paese possa entrare regolarmente con le condizioni e un posto di lavoro“, ribadisce oggi a Genova il viceministro Edoardo Rixi all’indomani di un Consiglio dei ministri all’insegna delle frizioni interne alla maggioranza sulla linea da tenere. Ma lui smentisce: “Nessuna tensione, quello lo scrivono i giornali. Abbiamo ribadito la linea del Governo, che è quella di essere duri con gli scafisti e cercare di salvare vite umane. Nonostante i tagli in finanziaria il ministero dei Trasporti ha finanziato la Guardia costiera sull’attività di soccorso conferendo risorse per il rinnovo dei mezzi aerei. Per noi è fondamentale aiutare le persone in difficoltà ma anche essere duri con chi nel 2023 continua a lucrare sugli esseri umani. Non è più tollerabile quello che abbiamo visto in questi giorni”.

La norma contenuta nel nuovo decreto prevede di assegnare le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato “in via preferenziale” agli Stati che promuovono campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari. “Credo sia un buon compromesso per iniziare a pulire un po’ il Mar Mediterraneo, un mare che deve portare ricchezza a tutti e morte a nessuno”, commenta Rixi. “La carenza di manodopera – aggiunge il presidente ligure Giovanni Toti – non si risolve solo con l’immigrazione, ma ci possono essere flussi migratori che aiutano a risolvere questo problema”.

Nei giorni scorsi anche Confindustria Genova era scesa in campo a favore di questa politica. “Certo che serve l’immigrazione – aveva detto il presidente Umberto Risso -. La domanda e l’offerta non si incontrano per tutta una serie di motivi, tra cui il tema demografico. Se vogliamo mantenere un tasso di sviluppo e una situazione internazionale come quella che abbiamo adesso non possiamo ignorare che abbiamo bisogno di manodopera che viene anche dall’estero. La politica dell’immigrazione non è semplice, ma deve essere affrontata in maniera diversa, perché le nostre aziende hanno bisogno”.

Secondo l’ultimo rapporto del centro studi di Confindustria Genova, nel 2022 sono state 61.770 le assunzioni di cui 43,2% di difficile reperimento. Risultano “introvabili” in particolare i conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (59,3%), artigiani, operai specializzati e agricoltori (56,8%) e i tecnici in generale (53,8%).

Le previsioni del sistema Excelsior di Unioncamere sulla Liguria per il primo trimestre 2023 evidenziavano un alto di figure da reperire nella ristorazione con un totale di 1.700 camerieri di sala, 750 banconieri (430 di bar, 320 di gelateria), 540 aiuto cuoco, 450 cuochi. In totale erano 2.770 le offerte previste nell’edilizia e in questo caso risaltano specialmente i muratori (1.050). In tutta la regione si cercano 2.040 addetti alle pulizie.

Del resto anche il segretario generale della Cgil Liguria, Maurizio Calà, aveva proposto di guardare all’immigrazione per risolvere il problema della mancanza di personale in un altro settore cruciale, la sanità: “I nostri giovani se ne vanno via perché qui è bloccato l’ascensore sociale e all’estero trovano maggiore salario. Dall’altra parte ci sono i migranti, che noi cacciamo, e che sono un bacino enorme di professionalità: non sono solo braccia per l’agricoltura, ma ci sono molti ragazzi che vorrebbero formarsi e che hanno anche professionalità”.

È innegabile però che il settore più coinvolto a livello nazionale sia quello agricolo. Secondo Coldiretti, nei frutteti italiani con l’arrivo dell’estate servono almeno 40mila lavoratori anche per colmare la mancanza di manodopera che ha colpito le campagne lo scorso anno con la perdita rilevante dei raccolti agricoli nazionali. E così il presidente Ettore Prandini si unisce alla richiesta di nuovi ingressi in riferimento alla nuova programmazione dei flussi decisa dal Consiglio dei ministri. Il settore ortofrutticolo, sottolinea l’associazione, garantisce all’Italia 440mila posti di lavoro, pari ad oltre il 40% del totale in agricoltura, con un fatturato di 15 miliardi di euro l’anno tra fresco e trasformato, il 25% della produzione agricola totale, grazie all’attività di oltre 300mila aziende agricole su più di un milione di ettari coltivati. Si stima che un frutto su quattro venga raccolto da mani straniere nei molti “distretti agricoli”, dove i lavoratori immigrati sono una componente bene integrata nel tessuto economico e sociale, come i casi della raccolta delle fragole nel Veronese, delle mele in Trentino, delle pesche e delle pere in Emilia Romagna, degli agrumi nel meridione.