Liguria. Dopo una nottata di venti settentrionali burrascosi sui crinali appenninici esposti e sul Ligure Ovest, la neve tornerà nel pomeriggio sulle valli interne del savonese e sulle Alpi Liguri. Queste le previsioni del Limet, associazione ligure di meteorologia, per la giornata di oggi.

Nel corso della mattinata intensificazione della nuvolosità da Levante a Ponente; deboli precipitazioni su Riviera di Levante con limite nevicate sull’Appennino orientale oltre i 1000 metri; dal pomeriggio i fenomeni tenderanno a concentrarsi sul genovesato di Ponente e sul savonese, specie nelle zone interne con una quota neve compresa tra i 300-500 m a seconda delle zone e dell’intensità dei fenomeni. Apporti di neve fresca sulle alture in val Bormida e Alpi Liguri/Marittime a fine giornata fino a 20 cm; entro sera parziali aperture a Levante sul versante marittimo.

I venti si attenueranno nel corso della mattinata, specie a Levante. Mare durante la notte agitato per onda da terra sul Ligure occidentale al largo, mosso altrove; poco mosso dal pomeriggio lungo la Riviera di Levante. Temperature in graduale aumento le minime, specie nelle zone interne. Sulla costa tra +2 e +9° C, nell’interno tra -5 (vette appenniniche) e +2° C. Massime sulla costa tra +4 e +12° C, nell’interno tra +1 e +6° C (fondovalle/collina).

Domani, giovedì 2 marzo, ancora ventilazione settentrionale tesa con rinforzi sul Ligure occidentale. Tempo asciutto lato costa con schiarite, residui addensamenti sul versante Nord dell’Appenino e sulle Alpi Liguri, non si escludono deboli e isolati nevaschi [da confermare nei prossimi aggiornamenti]. Venti da Nord, rinforzi come da avviso. Mare molto mosso o agitato il settore Ovest verso la Costa Azzurra; in prevalenza mosso altrove. Le temperature recuperano qualche punto sulla costa complice il soleggiamento.

Venerdì 3 marzo venti tesi da Nord. Tempo ancora asciutto (sotto correnti settentrionali al più tese) e in grand parte soleggiato, salvo qualche addensamento sul versante Nord dell’Appennino.