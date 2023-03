Liguria. Ancora correnti nord-occidentali durante il fine settimana sulla Liguria, con prevalenti condizioni di tempo soleggiato e mite.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 11 marzo avremo tra la notte e il primo mattino passaggio di velature o nubi alte, in veloce spostamento verso levante. Tarda mattinata e pomeriggio con tempo ovunque soleggiato a parte qualche nube sull’estremo levante senza conseguenze.

Venti di burrasca di Libeccio al largo. Sotto costa deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Mare da agitato a molto mosso al largo e sull’estremo levante, molto mosso per onda lunga da sud-ovest altrove. Temperature stazionarie o in contenuto aumento: sulla costa minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 15 e 18 gradi; all’interno minime tra 3 e 9 gradi, massime tra 12 e 20 gradi (fondovalle/collina).

Domenica 12 marzo avremo tempo in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Qualche nube a levante e al mattino sui versanti padano centro-occidentali, ma in via di attenuazione.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in lieve calo nelle aree interne, stazionarie o in contenuto aumento lungo le coste.

Lunedì 13 marzo nubi sparse ovunque, ma con basso rischio di fenomeni. Rotazione delle correnti a sud e temperature in calo.