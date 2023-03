Liguria. Le correnti secche settentrionali verranno sostituite da aria umida proveniente da sud-ovest che causerà addensamenti, ma senza precipitazioni, a partire dalla giornata di domenica. Le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, sabato 4 marzo, avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata. Da segnalare solo qualche nube al mattino lungo le coste di ponente e qualche locale cumulo pomeridiano nelle aree interne senza conseguenze. Venti: Deboli o moderati da nord-est al mattino, variabili nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in ulteriore aumento: saranno comprese sulla costa tra 7 e 19 gradi, nell’interno tra -1 e 14.

Domani, domenica 5 marzo, nubi in aumento sul settore centro-orientale specie nel pomeriggio e in serata. Si manterrà invece più soleggiato a ponente. Venti da deboli a moderati da sud-ovest. Mare da poco mosso a mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo le massime.

Per lunedì 6 marzo si prevedono un po’ di nubi sul settore centro-orientale nell’arco della giornata, per il resto soleggiato, temperature stazionarie.