Genova. Al mattino nuvolosità in graduale aumento sul centro-levante, non si esclude qualche pioviggine o debole piovasco associato; velature in transito su Imperiese ed Alpi Liguri.

Nel corso del pomeriggio rovesci, anche a carattere temporalesco, in rapida discesa dai versanti padani occidentali verso est, tenderanno a coinvolgere il centro-levante regionale. In serata generale esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite in avanzamento da ponente verso levante.

Situazione: il transito di una saccatura, ricolma di aria molto fredda in quota, determinerà qualche rovescio o temporale nella seconda parte di domenica. A seguire correnti settentrionali favoriranno un avvio di settimana stabile e generalmente soleggiato.

Avvisi: venti fino a burrasca di libeccio al largo, tesi o forti meridionali altrove. Mare fino ad agitato al largo. Nel pomeriggio transito di rovesci temporaleschi sul centro-levante.

Venti: moderati con rinforzi fino a tesi o forti dai quadranti meridionali. Forti o di burrasca di Libeccio al largo. Mari: da mosso a molto mosso, fino ad agitato al largo.

Temperature: minime stabili od in lieve calo, massime in diminuzione. Costa: min +9/13°C, max +13/16°C Interno: min 0/+9°C, max +8/14°C (fondovalle/collina).