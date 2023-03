Liguria. L’inserimento di correnti tese e umide occidentali determinerà il ritorno di nubi e precipitazioni sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: Liguria divisa in due. Tra la notte ed il mattino passaggio di rovesci sul settore orientale della regione, più intermittenti a concentrati nelle zone interne nel pomeriggio. A ponente nuvolosità che va a degradarsi dal genovesato verso l’imperiese, dove saranno prevalenti i momenti soleggiati.

Venti: teso/ forte da sud-ovest al largo, dalla tarda serata rinforzi a burrasca su Capo Corso. Mari: generalmente molto mosso al largo, localmente agitato; tra mosso e molto mosso su Riviera di Levante; mosso altrove. Temperature: in aumento le minime sulla costa e a fondovalle, in calo in quota. Costa: min +9/11°C, max +12/15°C; interno: min -4 (fondovalle a ponente)/+8°C, max +6/10°C (fondovalle/collina).

MARTEDì 7 MARZO: al mattino variabile con possibilità di isolate precipitazioni a ridosso dei rilievi del settore orientale. Nel pomeriggio intensificazione della nuvolosità anche a ponente, possibili rovesci sparsi lungo la fascia appenninica che tenderanno nuovamente ad intensificarsi a levante entro la serata, interessamento a tratti anche della Riviera di Levante.

Venti: da sud sud-ovest tesi/forti, rinforza la burrasca dal pomeriggio in estensione a Capo Mele e al Golfo di Genova. Mari: generalmente agitato, moderata mareggiata dalla sera su zone esposte del levante Genovese e Riviera di Levante. Temperature: in aumento.

MERCOLEDì 8 MARZO: pausa dei fenomeni fino a metà giornata, nuovo impulso perturbato in transito a partire dal pomeriggio. Pessime condizioni meteo-marine [Evoluzione da confermare nel dettaglio].