Meteo incerto e temperature ancora poco stabili, a Borghetto prolungato il periodo di accensione dei riscaldamenti

Borghetto Santo Spirito. Potranno restare accesi fino al 3 aprile gli impianti di riscaldamento dei condomini presenti sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito. Lo stabilisce un’apposita ordinanza del sindaco Giancarlo Canepa.

La decisione è stata assunta alla luce “dell’incerta situazione climatica a cui è soggetta, in questo periodo, la nostra zona e che la tendenza previsionale non indica innalzamenti stabili ed evidenti delle temperature” e “del tasso di umidità, sia esterno che interno agli edifici, che non consente, senza ausili, il mantenimento di un microclima gradevole ed ideale” nonché “delle possibili precipitazioni atmosferiche previste che contribuiranno ad abbassare ulteriormente le temperature”.

Con questa scelta il sindaco è andato incontro alle “richieste pervenute dai cittadini, ed in particolare della terza età che stabilmente vivono sul territorio comunale, di proroga degli impianti termici sino alla stabilizzazione della situazione climatica” e rispondere alla “necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle fasce più deboli”.