Meteo: giornata soleggiata e temperature in aumento, ma domani crollo termico e gelate

Liguria. La spinta dell’alta pressione sull’ovest del continente determina l’ingresso di intense correnti favoniche – di fohn – sull’Italia. Crollo termico nelle prime ore di martedì con ritorno delle gelate nei fondovalle. Sono le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 27 marzo, attenzione innanzitutto per venti di burrasca da nord su savonese, genovesato e spezzino. Possibili raffiche fino a 130km/h sulle creste e allo sbocco delle vallate. Per il resto avremo tempo soleggiato e stabile con un passaggio di velature al primo mattino e blanda formazione di nubi al pomeriggio su imperiese e tra Golfo paradiso e val Fontanbuona ma senza piogge. Mare molto mosso a levante, mosso a ponente al mattino con moto ondoso in rapido calo. Aumento dei venti al largo per via dei venti settentrionali. Temperature: minime in diminuzione sulle vette e nelle zone interne, stazionarie in costa, le massime invece aumenteranno a causa dei venti di Fohn: saranno comprese sulla costa tra 9 e 19 gradi, nell’interno tra -1 e 15.

Domani, martedì 28 marzo, avremo una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, fatta eccezione per il passaggio di velature. I venti saranno moderati da nord al primo mattino, rapida rotazione dai quadranti meridionali da metà mattinata. Mare poco mosso, calmo dal pomeriggio. Attenzione alle temperature, con minime in forte calo e gelate nelle zone interne, anche le massime saranno in leggero calo.

Per mercoledì 29 marzo si attende un aumento della nuvolosità sin dalle prime ore del mattino. In serata non si esclude qualche pioviggine sui contrafforti maggiormente esposti al flusso umido meridionale (dorsale Beigua-Faiallo, Barbagelata-Ramaceto, Zatta-Gottero). Tempo più soleggiato sull’imperiese. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali.