Liguria. Tra la notte e il primo mattino non si esclude qualche rovescio sullo Spezzino. Nubi sparse altrove, in veloce diradamento già in mattinata sul settore centro-occidentale fino ad avere cielo sereno. Nel pomeriggio velature in arrivo da ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato su tutta la regione.

Situazione: La Liguria continua ad essere interessata da correnti nord-occidentali che determineranno una certa variabilità, ma con prevalenza di schiarite.

Venti: Burrasca di Libeccio al largo. Sotto costa da moderati a deboli un prevalenza meridionali, occidentali sui rilievi.

Mari: Agitato al largo e sull’estremo levante, molto mosso per onda lunga da sud-ovest altrove.

Temperature: Stazionarie o in contenuto aumento. Costa: min +10/14°C, max +15/18°C Interno: min +4/9°C , max +11/19°C (fondovalle/collina)