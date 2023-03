Messa in sicurezza ponte Ruffino a Savona, Parodi a Santi: “Siamo nella fase di avvio lavori”

Savona. “Rassicuriamo il consigliere Santi che quest’amministrazione non si dimenticata del ponte Ruffino. La gara è stata avviata il 5 dicembre scorso; l’impresa è stata individuata e ora si tratta di fare le verifiche preliminari necessarie all’aggiudicazione definitiva. Siamo nella fase dell’avvio lavori”. E’ la replica dell’assessore Nello Parodi, in risposta alle affermazioni del consigliere di minoranza Pietro Santi.

Il capogruppo di Lista Toti per Savona aveva attaccato: “La vicenda del Ponte Ruffino ha dell’incredibile e se non fosse una tragedia ci sarebbe da ridere. Nel lontano dicembre del 2020 portai in giunta, in qualità di assessore ai lavori pubblici, la delibera che prevedeva lo stanziamento dei fondi necessari al ripristino e alla messa in sicurezza della struttura. Venne successivamente incaricato un professionista per la stesura del progetto. Nell’ottobre del 2021 subentrò la nuova amministrazione Comunale e da allora non si è più saputo nulla”.

“Possibile che gli attuali amministratori pur avendo da anni i fondi stanziati e disponibili non abbiano fatto nulla? È una domanda che ci poniamo in tanti. Il rischio è che peggiorando la situazione potrebbero venire meno le condizioni di sicurezza costringendo chi di competenza a chiudere il ponte con tutte le conseguenze e i disagi per i cittadini. Povera Savona!”, conclude Santi.