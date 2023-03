Maremontana, a Loano Andreas Reiterer e Fabiola Conti vincono la distanza regina di 60 km

Loano. Grande successo di atleti e di pubblico per la dodicesima edizione della Vibram Maremontana Trail – Memorial Cencin De Francesco che si è svolta a Loano il 24, 25 e 26 marzo coinvolgendo 10 brand internazionali presenti con i loro stand e prodotti innovativi, e ben 17 organizzatori di manifestazioni di trail running provenienti da tutta Italia per pubblicizzare le loro gare.

Dopo la presentazione di progetti, iniziative e delle conferenze di Sport e Medicina, andate in scena nelle giornate di venerdì e sabato, domenica 26 marzo hanno preso il via le gare di corsa su cinque distanze: 60, 45, 25, 14 e 8 km, oltre alla camminata non competitiva W8lking for Milola, con oltre 1000 partecipanti italiani e stranieri, in rappresentanza di 14 nazionalità.

La vittoria della 60 Km è andata a Reiterer Andreas del Dinamo Team SSD ARL, che ha tagliato il traguardo in 05:56:46. Il secondo e terzo gradino del podio sono andati rispettivamente a Cheraz Davide del Dinamo Team (06:14:38) e Borgialli Riccardo di Sport Project VCO (06:33:07); quarto posto per Bonardi Manuel dell’ASD Atletica Pidaggia 1528 – Topo Athletic (06:37:13) e quinto per Arrigoni Luca della Pegarun ASD (06:37:13).

Prima tra le donne con il tempo di 07:14:00 è Conti Fabiola del Dinamo Team SSD ARL davanti a Cugnetto Marina dell’Atletica Saluzzo – Team Scarpa (07:31.38), Spagnol Camilla dell’A.S.D. Team KM Sport – Team Crazy-Hoka (07:37:58), Olivi Alessandra della Black Warriors ASD – Mico/Scarpa (07:57:06) e Pretto Francesca dell’Atletica Vicentina – Destination Unknown Coaching (07:57:28).

Si aggiudicano il podio maschile della 45 km Minoggio Cristian con 04:21:08 del Dinamo Team Ssd Arl, Gianola Mattia del Dinamo Team Ssd Arl (04:22:21) e Macellaro Alessandro dell’Asd Podistica Torino – Team Kailas (04:46:55). Seguono Meridio Michele di Vicenza Marathon (04:50:42) e Poggi Nicola di Sisport SSD ARL (05:04:36).

La classifica femminile della 45 km vede sul primo gradino del podio Giovando Chiara dell’Atletica Monterosa Fogu Arnad – Team Pegarun con 05:30:35, seguita da Merli Andrée della Up&Down ASD (06:22:44), e Dematteis Luisa dell’Asd Podistica Valle Varaita (06:22:57). Quarto posto per Macocco Chiara di Trail Running Torino Asd. (06:25:44) e quinto per Canino Raffaella (06:28:34).

Primo uomo della 25 km è il francese Loustau Vincent del Team Vibram con 02:04:51, seguito da Einaudi Mattia dell’ASD Podistica Valle Varaita (02:10:18), Gianola Erik di Falchi-Lecco (02:14:52), Gaggero Gabriele di G.S.A. Cometa – Dynafit (02:14:52) e Bonnet Carlo di Sport Project Vco (02:15:18).

Tra le donne porta a casa la vittoria Magliano Camilla del Dinamo Team SSD ARL (02:17:42), seguita da Basso Cecilia di G.S. Orecchiella Garfagnana – Brooks Trail Runners (02:25:00), Stenta

Caterina della Trieste Atletica – Salomon Italia (02:31:18), Chialvo Martina dell’Asd Podistica Valle

Varaita (02:32:41) e Minetti Alice dell’Asd Atletica Roata Chiusani (02:40:08).

Sul podio dell K14 troviamo Parodi Lorenzo della Trail Runners Finale Ligure ASD con il tempo di 01:07:25, seguito da Canavese Gabriele dell’ASD Team Marguareis (01:10:46), Pesce Giovanni (01:18:00), Cola Gianluca del Circolo Minerva ASD (01:19:16) e lo svizzero Bossi Daniele (01:19:23).

La prima delle donne è De Giuli Margherita dell’ASD Climb Runners – Team Crazy con 01:20:02, seguita da Grandi Alice dell’Asd Caddese (01:24:59) e Siri Simona di CSAIN (01:29:32), De Miglio Aurora dell’Asd Atletica Alba (01:36:48) e Simone Elisa di Latta Training (01:38:21).

Infine, si aggiudicano la K8, fra gli uomini: Corbeddu Giuseppe (00:37:51), Piana Marco (00:38:31), Zuffo Giovanni (00:40:53), Savoldi Alessandro (00:45:14) e Rota Massimo (00:45:33); e, fra le donne, Voarino Marcella (00:47:06), Prebbenna Carlotta (00:47:22), Sabbione Fulvia (00:49:08), Morelli Elisabetta (00:51:14) e Filippone Francesca (00:57:11).