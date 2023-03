Maggiore sicurezza sulle strade di Albisola, installato un nuovo semaforo in corso Mazzini

Albisola Superiore. Per cercare di migliorare la sicurezza urbana sulle strade di Albisola, è stato installato un nuovo impianto semaforico di corso Mazzini.

“Si tratta di un importante intervento di sicurezza urbana atteso per il quale l’amministrazione comunale si era impegnata a provvedere alla sostituzione dopo il definitivo guasto di quello precedente” afferma l’assessore Luca Ottonello.

L’investimento complessivo del semaforo ammonta a circa 40mila euro, ed è teso, come sottolinea Ottonello, “a garantire alla cittadinanza un attraversamento pedonale in sicurezza nel tratto centrale di uno degli assi viari principali della città come corso Mazzini”.