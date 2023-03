Lutto a Loano e nel mondo della politica: è morto Aldo Gasco, per anni esponente di spicco della Dc

Loano. Lutto a Loano e nel mondo della politica savonese per la morte di Aldo Gasco, per anni esponente di spicco della Democrazia Cristiana in provincia di Savona e più in generale in Liguria. Aveva 87 anni.

Capo della pubbliche relazioni di Italiana Coke, negli anni ’70 e ’80 fu esponente di spicco della Dc, di cui fu anche segretario provinciale (oltre che cittadino nella sua città di origine).

Uomo di fiducia dell’onorevole Manfredo Manfredi e punto di riferimento della campagna elettorale “ligure” di Ciriaco De Mita, non mancò mai di seguire con attenzione anche la vita politica loanese. La sua “base operativa” era il convento di Monte Carmelo, dove spesso faceva incontrare anche persone che avevano difficoltà ad incontrarsi, almeno dal punto di vista politico: qui, grazie alla sua abilità di mediatore, Aldo Gasco è riuscito ad appianare tante divergente e a far nascere tante amicizie.

Grazie anche a questa capacità di trovare sempre un punto di incontro, per lungo tempo è stato segretario provinciale della Dc, ottenendo la nomina all’unanimità anche quando le varie anime dei congressi sembravano orientati verso un cambio di guida.

La sua passione per la politica si è trasmessa alla figlia Roberta Gasco, che ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale. In un post pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, Roberta Gasco scrive: “Papà, continua a guardarmi e proteggermi con il tuo infinito amore come hai fatto tutto la vita. Buon viaggio, mia immensa roccia. Orgogliosa di te per sempre”.