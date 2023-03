Lupo resta “intrappolato” in un cortile a Savona: lunedì l’intervento sulla zampa fratturata

Savona. Sarà operato lunedì Elwood, il lupo che giovedì 2 marzo è rimasto intrappolato all’interno di un cortile di una abitazione di via Firenze a Savona.

Come raccontato dai volontari di Enpa Savona, che hanno preso in cura l’animale, il lupo “si è addentrato in città e, inspiegabilmente, si è catapultato dentro il giardino di un appartamento dove gli era impossibile uscire”.

I carabinieri hanno chiamato i volontari di Enpa, che sono subito accorsi sul posto insieme agli agenti della vigilanza regionale. I volontari Enpa hanno subito allertato i loro veterinari che “hanno messo in atto la procedura di telenarcosi coadiuvati dagli agenti regionali. L’animale, sedato, è stato portato nello studio veterinario e qui è stata riscontrata la frattura del femore della zampa posteriore destra”.

Il lupo, battezzato Elwood, è stato trasportato presso il Centro per il Recupero degli Animali Selvatici di Cadibona in attesa dell’intervento che verrà effettuato lunedì: “L’animale è in ottime condizioni di salute, mangia ed è molto prepotente com’è giusto che sia”, specificano i volontari Enpa.