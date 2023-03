Funerali Giorgio Bornacin, sul feretro la bandiera del Msi. La Russa: “Ha fatto la storia della destra italiana”

Liguria. La seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, questa mattina a Genova per i funerali di Giorgio Bornacin, storico esponente della destra in Liguria morto venerdì scorso all’età di 73 anni. Le esequie sono state celebrate alle 11.30 nella chiesa di Santa Zita alla Foce.

“Se ne va un amico vero con cui ho condiviso non solo tanti anni di militanza politica ma anche esperienze personali che hanno reso speciale il nostro rapporto” lo aveva ricordato a poche ore dalla scomparsa. E oggi ha sottolineato: “Ha fatto un pezzo di storia della destra non solo ligure ma italiana. L’ho conosciuto che era un ragazzino, eravamo una coppia inossidabile. Eravamo più che amici, eravamo fratelli quando Fratelli d’Italia non esisteva ancora. E quando è nato FdI lui c’era e non l’ha mai rinnegato”.

Sul feretro sono stati posti un drappo tricolore con la scritta Msi e un foulard col motto degli autieri dell’Esercito, Fervent rotae fervent animae, corpo in cui aveva prestato servizio. Tra le corone deposte anche una inviata da Giuliana De’ Medici Almirante, figlia dello storico leader missino Giorgio.

In prima fila a piangerlo il figlio Davide e la moglie Eliana. Diverse le figure istituzionali e politiche presenti oltre a La Russa: il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, l’ex consigliere regionale Gianni Plinio, oggi in CasaPound, il presidente ligure Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, i segretari regionali della Lega e di Fdi, Edoardo Rixi e Matteo Rosso, ma anche esponenti del centrosinistra come gli ex parlamentari del Pd Mario Tullo e Graziano Mazzarello.

Il parroco don Massimiliano Moretti ha ricordato gli ultimi giorni della malattia e il progetto in cui si era impegnato per aiutare le famiglie rimaste senza casa, al quale verranno destinate le offerte raccolte durante la messa.

Anche la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, gli aveva dedicato parole di stima: “La scomparsa di Giorgio Bornacin mi tocca profondamente. Il suo impegno politico comincia fin da ragazzo, nella sua Liguria, è la storia di tanti tra noi, il percorso di chi oggi milita in Fratelli d’Italia. Bornacin è stato un politico pieno di passione, un uomo con un cuore grande, ci lascia l’eredità di una vita dedicata alle istituzioni”.

E pure il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, con cui Bornacin era rimasto in rapporti anche dopo l’uscita di scena politica, lo aveva ricordato: “Alla fine degli anni ’70 – dice – fui insieme a lui vice segretario nazionale del Fronte della Gioventù. E da allora, nell’arco di decenni, abbiamo sempre condiviso amicizia, valori e tante scelte”.

Una vita a destra. Bornacin, nato nel novarese ma da sempre genovese, Bornacin aderì da giovanissimo al Movimento Sociale Italiano, prima alla Giovane Italia, poi al Fronte Universitario d’Azione Nazionale. All’inizio degli anni ottanta diventa capogruppo in consiglio regionale della Liguria per il partito “Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale” e lo resta sino al 1996.

È stato in quegli anni il punto di riferimento in Liguria della corrente di Almirante. Poi nel 1994 in occasione della svolta di Fiuggi aderisce ad Alleanza Nazionale con cui due anni dopo viene eletto in Senato. Nel 2001 sempre per An diventa deputato. E poi di nuovo senatore nel 2006, confermando il proprio seggio nel 2008 ma questa volta con il Pdl.

Nel 2010 viene nominato coordinatore metropolitano del Pdl di Genova ed è stato co-firmatario del disegno di riforma costituzionale per abolire la XII norma della Costituzione italiana, che vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Nel 2013 non viene ricandidato in Parlamento.