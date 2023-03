L’Olimpic pareggia contro il Savona. Berogno: “Come una sconfitta”

Resta ancora una volta l’amaro in bocca all’Olimpic, che dopo aver perso 1 a o all’andata al termine di una bella partita viene rimontato nell’ultimo quarto d’ora di gara dal Savona. La reazione d’orgoglio degli uomini di mister Frumento ha fatto sì che si passasse in poco tempo dal 3 a 1 al 3 a 3.

Circostanze che, unite a una rete giudicata irregolare, fanno vedere a mister Gianni Berogno il bicchiere mezzo vuoto:”Il fuorigioco era evidente. Per noi questo pareggio è una sconfitta visto che eravamo in vantaggio di due goal a un quarto d’ora dalla fine. Non abbiamo fatto una prestazione all’altezza. Un peccato per tutto. Dobbiamo rimetterci subito in carreggiata”.

Dopo un inizio di stagione complicato, l’Olimpic sotto la guida dell’ex tecnico del Varazze è cresciuto e inanellando numerosi risultati utili si è garantito la permanenza nella categoria senza affanni. “Abbiamo forti individualità -prosegue-, vero, ma il collettivo oggi non ha funzionato come al solito. Abbiamo compiuto due o tre passi indietro rispetto alle gare passate. Mi aspettavo questo Savona, si sono fatte tante parole ma sono tra le migliori difese del campionato. I giocatori sono importanti“.

“Abbiamo disputato un girone di ritorno importante, abbandonando la zona bassa della classifica. Siamo in crescendo e quindi possiamo chiudere alla grande”, conclude.