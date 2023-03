Loano in lutto per la scomparsa di Mario Rembado, sindaco della città per 12 anni

Loano piange la scomparsa dell’avvocato Mario Rembado, per due mandati sindaco della città. Aveva 87 anni.

Esponente del partito democristiano, Rembado ha guidato il parlamentino loanese dal 1967 al ’74 e dal ’88 al ’93. È stato l’ultimo primo cittadino a non essere eletto direttamente dai cittadini, ma nominato dalla lista vincitrice. Nel 1993 prese le redini Francesco Cenere, appartenente allo stesso partito.

Un anno prima, Rembado fu insignito dal presidente Luigi Scalfaro con l’onorificenza di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Ricorda il sindaco di Loano Luca Lettieri: “Ci ha lasciato Mario Rembado, più volte sindaco di Loano per la Democrazia Cristiana e stimato avvocato. ‘I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere al loro incarico con disciplina ed onore’. Così recita la nostra Costituzione. Mario era uno di questi, un uomo appassionato di politica al servizio della sua comunità. Anche quando, non più amministratore comunale, accettò dal sindaco Angelo Vaccarezza il delicato ruolo di Difensore Civico. Un incarico in cui emersero il suo buon senso, la moderazione e la collaborazione con il comune nel trovare le soluzioni migliori alle richieste dei cittadini. Con lui ho sempre avuto modo di scambiare opinioni, idee e visioni della città, trovando un profondo conoscitore della realtà cittadina, ma soprattutto una persona fortemente legata alla sua comunità e ai loanesi. Quando si è stati sindaci lo si è, in un certo qual modo, sempre. Un abbraccio da tutta l’amministrazione comunale alla moglie Anna, e ai figli Gianni e Beppe, nostro consigliere comunale”.

L’avvocato loanese lascia la moglie Anna, i figli Beppe (che ha “raccolto l’eredità” e siede ora in minoranza in consiglio comunale) e Gianni, oltre alla nuora Roberta e i nipoti Virginia e Gianluca.

I funerali verranno celebrati venerdì 10 marzo, alle ore 10:00, nella parrocchia San Giovanni Battista. La salma giungerà domani mattina (9 marzo) all’oratorio della Cappe Turchine, dove alle 19 sarà recitato il Santo Rosario.