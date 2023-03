L’istituto Migliorini protagonista al Salone Agroalimentare di Finalborgo: “Orgogliosi di aver ricevuto il premio Fassone”

Finale Ligure. Grande successo per l’Istituto “Migliorini”, protagonista del Salone Agroalimentare che si è svolto a Finalborgo tra dal 10 al 12 marzo. Studenti, docenti e tecnici si sono alternati nella preparazione dei pranzi (dalle lasagne alla pasqualina, dal risotto all’arancia pernambucco alla buridda di seppie, dall’insalata di gamberi ai dolci) riscuotendo apprezzamenti da parte degli organizzatori e del pubblico intervenuto.

Alcuni ragazzi di sala e cucina – coadiuvati dai docenti Antonio Rocco e Giulio Vierci- si sono poi esibiti in uno show cooking che ha visto protagonista il whiskey Moonshine di Sassello, sottolineando ancora una volta la grande attenzione dell’istituto per i prodotti tipici del territorio non solo finalese. Al cocktail incendiato Blue Blazer è stato abbinato un piatto realizzato appositamente per l’occasione: l’anatra affumicata con legno di ciliegio, arance e miele dei Benedettini di Pia. Cocktail e piatto sono stati presentati in modo piuttosto scenografico grazie alla tecnica flair.

La professoressa Stefania Arata, vicepreside dell’alberghiero, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione alla diciannovesima edizione del Salone Agroalimentare, arricchita dal riconoscimento ricevuto dal Comune di Finale per il valore sociale dell’Istituto: “Siamo molto soddisfatti del risultato di queste tre giornate, e l’aver ricevuto il premio Fassone dedicato ai Giovani ci rende orgogliosi per l’ulteriore riconoscimento del nostro impegno sul territorio”.