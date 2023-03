Lista Civica “Cambia Carcare”, sabato inaugurazione dell’info point di Vispa

Carcare. Come già annunciato sabato scorso (11 marzo) durante l’apertura del comitato elettorale di Carcare in via Garibaldi, il prossimo sabato 18 marzo la lista civica “Cambia Carcare” Mirri Sindaco inaugurerà un info point a Vispa.

Lo spazio, “aperto alla partecipazione e al cambiamento”, sarà nella centralissima via Nazionale 119 e vedrà protagonisti Valentina Grenno e Simone Formento, candidati per Cambia Carcare alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023.

Al taglio del nastro presenzierà il candidato a sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, “che ha accettato molto volentieri – fanno sapere dalla lista – di essere con questa veste per la prima volta nella frazione di Vispa”.

“L’apertura del point di Vispa – concludono – rispecchia a tutti gli effetti il senso di comunità e gruppo, da sempre pilastri fondamentali, presenti nel nostro pensiero. Cambiare, il nostro obiettivo”.