Libri al maschile

Visto che la Festa del Papà è da poco trascorsa, ho deciso di parlare di libri in cui la figura del padre è centrale. Fortunatamente la società si sta distaccando dall’immaginario di “uomo” che si aveva fino a non tanto tempo fa, imponendo una revisione anche- e soprattutto- sulla figura paterna che, da dura e pronta ad elargire educazione a colpi di cinghia, è diventata quella che ogni bambino merita: una figura amorevole e protettiva.

“LA MORTE DEL RE D’ARGENTO”

Un libro, edito da Elliot, che ci catapulta nel Texas degli anni ’50, nelle memorie del protagonista che, sebbene sia un ragazzino, viene trattato dal mondo come un semplice “adulto in miniatura”, con tutto il peso delle aspettative e il solo desiderio di trovare amore e rendere orgoglioso il padre.

“Non volevo sentire quelle parole. Mi coprii le orecchie con le mani, ma poi le tolsi immediatamente: non sopportavo di sentire la sua voce senza sapere cosa stava dicendo.”

TRAMA

Ora che è un uomo adulto, Corey John, riesce a tornare nei luoghi del suo passato per affrontare fantasmi dolorosi ma che devono trovare la pace. La memoria torna all’estate dei suoi quattordici anni, accompagnandolo come un’ombra nel presente, tra tenerezza e violenza, amore e saggezza, in una sorta di romanzo di formazione ambientato- è bene ricordarlo- in un periodo storico in cui la disciplina e il carattere venivano forgiati con violenza e incuria, invece che con rispetto e amore.

Les Edgerton, texano classe del ’43, è uno scrittore duro e difficile, incantevole e unico come la sua terra.

Un libro per i bambini

Fortunatamente per i bambini moderni il padre non è più un tiranno di cui avere paura, ma un eroe, qualcuno sempre pronto a proteggere e giocare, un modello da cui imparare e con cui confrontarsi.

Per i più piccini

“RORY IL DINOSAURO E IL SUO PAPA’”

Un dolcissimo albo per i piccoli, dai 3 anni in poi, edito da Mondadori che, anche se con poche parole, descrive perfettamente un legame unico e pieno d’amore.

“Proprio mentre Rory sta pensando di saltare il pranzo (dopotutto, un panino alla crema di nocciole e gocce di cioccolato non ha lo stesso gusto se non c’è niente da bere), una noce di cocco cade dall’albero e si rompe a metà, proprio davanti a lui.”

TRAMA

Rory è un piccolo dinosauro che vive con il suo papà, è curioso, vitale e sempre pronto a lanciarsi in nuove avventure. Quando però il suo papà si sta rilassando decide di partire da solo, affrontando ogni ostacolo “tutto da solo”… ma sarà veramente così?

Liz Climo, classe dell’81, è una straordinaria fumettista, animatrice, illustratrice e autrice americana.

Per i più grandi

“L’ESILARANTE MISTERO DEL PAPA’ SCOMPARSO”

Un libro divertente e “strambo” in pieno stile Gaiman, edito da Mondadori, da leggere dai 10 anni in poi.

“E’ arrivata una folata di vento improvvisa e la mongolfiera mi ha strattonato di botto, sollevandomi per aria, in alto sopra alla lava che ribolliva. Sfortunatamente il latte mi è sfuggito di mano.”

TRAMA

Due fratellini si trovano a dover passare qualche giorno soli con il papà, e tutto sarebbe normale se, alla mattina, il latte non fosse finito. Pur di trovarlo per la colazione dei suoi figli questo avventuroso padre affronterà viaggi in mongolfiera, navi pirata e fiumi di lava per poi raccontare tutta la sua avventura, una volta tornato dai piccoli in attesa.

Neil Gaiman, classe del ’60, è un brillante scrittore e fumettista inglese; dalle sue molte opere sono stati tratti film e serie tv.

Chris Riddell, classe del ’62, è illustratore, scrittore e vignettista inglese

