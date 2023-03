Libri al femminile

Trovare una protagonista femminile forte, in un libro, non è la cosa più facile del mondo, non per me almeno. Di solito sono personaggi insipidi, se non addirittura antipatici, oppure fanno da spalla- o da donzella- del protagonista. In questi tre libri, invece, le protagoniste- e le loro creatrici- non sono solo al femminile, ma sono anche fortissime.

“DIECI GIORNI IN MANICOMIO”

Un libro che è in realtà un reportage ma scorre, come fosse narrativa, edito da Edizioni Clandestine. Purtroppo non è un’opera d’immaginazione, ma la realtà dura e cruda che Bly ha vissuto sulla sua pelle.

“Quando, scossa da tremiti incontrollabili, pensavo che sarei affogata, mi trascinarono fuori dalla vasca. Fu in quel momento che mi sentii realmente prossima alla follia.”

TRAMA

Nel 1887 Nelly Bly, fingendosi affetta da disturbi psicologici, riesce a farsi internare nel manicomio di Blackwell, decisa ad indagare sulla condizione delle pazienti rinchiuse, delle “cure” impiegate e, andando ancora più a fondo, sull’ignoranza dei medici- e della società- circa la malattia mentale.

Nelly Bly- alias di Elizabeth Jane Cochram- (1864-1922) è stata una grandiosa giornalista americana, la prima a dedicarsi al giornalismo investigativo e creatrice del giornalismo sotto copertura; famosa per i suoi reportage e le sue avventure, come quella di fare il giro del mondo in 72 giorni, battendo così Phileas Fog.

Un libro per i bambini

Nei cataloghi di libri per l’infanzia compaiono sempre più spesso protagoniste femminili forti ed indipendenti, che vanno a sostituire le indifese principesse che, chiuse nelle loro torri, aspettano che qualcuno che le salvi.

Per i più piccini

“UNA PRINCIPESSA INDIPENDENTE”

Una storia tutta da ridere e con un finale a sorpresa!!! Un albo colorato e divertente, edito da Mondadori, da leggere dai 3 anni in poi.

“Smetti di cincischiare con quelle bestiacce e trovati un marito!”

TRAMA

La principessa Strafurbetta non vuole proprio sposarsi! Preferirebbe restare sola con i suoi “cuccioli” e divertirsi tra corse in moto e pattini a rotella. Messa con le spalle al muro, però, sfiderà tutti i suoi pretendenti: solo chi vincerà la sfida potrà sposarla. La vittoria sembra già sua ma quando si presenta il principe Bellimbusto le cose potrebbero cambiare…

Babette Cole (1950-2017) è stata una grandissima, e divertente, autrice ed illustratrice di libri per bambini.

Per i più grandi

“DORY FANTASMAGORICA”

Una moderna Pippi Calzelunghe, vivace e incontrollabile, sempre pronta all’avventura e dalla fantasia sfrenata, ci regala pagine piene di allegria e divertimento. Edito da Terre di Mezzo è un libro da leggere dai 7 anni in poi.

“Il mio nome è Dory, ma tutti mi chiamano Birba.”

TRAMA

Dory è sempre pronta a vivere nuove avventure, anche se i suoi compagni di viaggio non sono i due fratelli maggiori- che non vogliono giocare con lei perché è “troppo piccola” – ma un serraglio di amici spuntati fuori dalla sua fantasia.

Abby Hanlon è un’autrice ed illustratrice americana; prima di dedicarsi alla narrativa per ragazzi faceva la maestra e la sua Dory s’ispira ai bimbi che ha incontrato nelle scuole.

PICCOLE SCHEGGE

Credo sia molto importante ricordare, anche attraverso i libri, i traguardi che la nostra società è riuscita a raggiungere circa la parità di genere; traguardi resi raggiungibili grazie all’impegno di chi ci ha preceduto. Per i più piccoli credo che il messaggio più bello e importante sia che ognuno di noi abbia il diritto di essere, ed esprimersi come meglio crede, senza mai essere ostacolato da sciocchezze come il colore della pelle, il sesso, il credo religioso…

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli