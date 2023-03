Legalità, cyberbullismo e rischi di Internet: incontro tra gli studenti del Da Vinci di Finale ed i carabinieri

Finale Ligure. Oggi le classi prime e seconde Ipsia, Grafici e Meccanici dell’istituto Da Vinci di Finale hanno partecipato ad un incontro con i Carabinieri sulla legalità.

I militari della compagnia di Albenga e della stazione di Finale Ligure hanno spiegato alcuni concetti base di diritto, che i ragazzi studiano anche a scuola, soffermandosi sulla differenza tra reati amministrativi e penali, responsabilità, reati, leggi.

Con professionalità ma utilizzando un linguaggio diretto e comprensibile, hanno trattato argomenti attuali che riguardano da vicino i ragazzi tra i 14 e i 18 anni e non solo, come il cyberbullismo, i rischi di internet, ma anche l’uso di sostanze stupefacenti, la guida in stato di ebbrezza, la violenza, i furti e le rapine.

Lo scopo principale era quello di informare e di rendere maggiormente consapevoli i nostri studenti: alle volte si commettono reati senza neanche saperlo e se ne pagano le conseguenze, oppure si è vittime e non si sa come ci si deve muovere.

La cosa più importante, hanno sottolineato i militari, è di informarsi da fonti dirette e ufficiali anziché basarsi su informazioni di seconda o terza mano, magari distorte o riportate al di fuori di un contesto ben preciso. Gli studenti sono stati molto attenti durante l’incontro e sono intervenuti con numerose domande, richieste di chiarimenti e informazioni.

L’istituto rivolge “un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per l’interessante iniziativa”.