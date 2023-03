Le truffe e come evitarle: carabinieri e polizia locale incontrano i cittadini di Varazze

Varazze. Si è tenuto lo scorso 15 marzo, nella sala consigliare del Comune di Varazze, il primo incontro organizzato in collaborazione con il comando dei carabinieri di Varazze.

“Molta partecipazione di cittadini – interviene il sindaco Luigi Pierfederici – dove, alla presenza del comandante della compagnia dei carabinieri di Savona, maggiore Fabio Truddaiu, del comandante della stazione dei carabinieri di Varazze, luogotenente Alessandro Vasoli, del comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio e dell’amministrazione comunale, si sono trattati diversi temi legati alla sicurezza dei cittadini. In particolare il tema delle truffe è stato quello maggiormente trattato e quello su cui è stato centrato il focus della serata”.

Con esempi concreti dettati dall’esperienza sul campo, il maggiore Truddaiu, ha illustrato diverse tecniche di raggiro utilizzate dai truffatori spiegando come agire per evitare di cadere in “trappola” degli stessi.

“È stata comunque un’occasione molto utile per un confronto diretto con i cittadini ove sono stati trattati anche altri temi molto sentiti tra cui i furti e la videosorveglianza. Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri ed in particolare al maggiore Fabio Truddaiu e al luogotenente Alessandro Vasoli – conclude il sindaco – per un’iniziativa estremamente utile e importante per la sicurezza dei cittadini”.

Nelle prossime settimane gli incontri proseguiranno nelle frazioni della città per riuscire a diffondere nel modo più capillare possibile questi temi ed avvicinarsi il più possibile alla cittadinanza soprattutto a quelle fasce più fragili ed a rischio.