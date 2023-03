Lavoratori funivie senza cassa integrazione, Bruzzone: “Trovare una soluzione rapidamente”

Savona/Cairo Montenotte. “La vicenda che interessa i lavoratori delle ex funivie di Savona, che non percepiscono l’indennità della cassa integrazione dallo scorso novembre, deve trovare rapidamente una soluzione“. Il deputato ligure Francesco Bruzzone fa eco alla polemica di ieri dei sindacati.

Le sigle sindacali ieri avevano tuonato: “Ormai i lavoratori delle ex Funivie non ricevono l’indennità di cassa integrazione da novembre, crediamo sia una cosa vergognosa”. A dirlo i sindacati savonesi della Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

“Non è possibile lasciare famiglie senza un sostegno – prosegue Bruzzone -. Come Lega siamo al lavoro per risolvere questo problema, affrontando nelle sedi competenti le esigenze dei dipendenti che da mesi vivono questa difficoltà e che da troppo non ricevono risposte. L’auspicio è che l’impegno che stiamo profondendo a tutti i livelli, a partire dal lavoro portato avanti dalla collega Nisini, contribuisca ad una soluzione positiva di una vicenda che si protrae da troppo tempo”.

Nel frattempo nei giorni scorsi, dopo l’incontro al ministero con i sindacati di categoria, il commissario per la ricostruzione Maugliani ha annunciato che, in accordo con lo stesso commissario per la gestione dell’impianto Paolo Emilio Signorini, si sta lavorando ad un bando unico sia per il ripristino dei piloni danneggiati così come per tutta l l’infrastruttura industriale.