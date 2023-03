Lavoratori di funivie senza cassa integrazione: interrogazione della Lega alla Camera

Savona. “La Lega continua a seguire attentamente la vicenda delle ex Funivie Spa di Savona. La struttura è di fondamentale importanza per la nostra provincia, in particolar modo in questo momento poiché, con un trasporto a basso impatto ambientale, potrebbe eliminare il transito di alcuni mezzi pesanti e alleggerire il traffico sulle nostre autostrade”. Lo ha detto la segreteria della Lega di Savona.

“I parlamentari della Lega si sono sempre occupati in prima persona della questione, con emendamenti volti al ripristino della struttura e soprattutto alla tutela dei lavoratori. Anche oggi, con un’interrogazione della nostra deputata Tiziana Nisini, che già in qualità di sottosegretario aveva seguito la vertenza, è stata portata all’attenzione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la situazione dei lavoratori, che da novembre non percepiscono la cassa integrazione, prorogata nel 2021 proprio grazie a un emendamento della Lega”.

Proseguono: “L’auspicio è che nel più breve tempo possibile si possa recuperare la funzionalità tecnica della struttura e, come già sottolineato dal deputato Lega Francesco Bruzzone, garantire da subito un’indennità ai lavoratori e alle loro famiglie”.

Nel frattempo nei giorni scorsi, dopo l’incontro al ministero con i sindacati di categoria, il commissario per la ricostruzione Maugliani ha annunciato che, in accordo con lo stesso commissario per la gestione dell’impianto Paolo Emilio Signorini, si sta lavorando ad un bando unico sia per il ripristino dei piloni danneggiati così come per tutta l l’infrastruttura industriale.