L’Asta delle Stelle per la Ghirotti va in rete e a bersaglio

Savona. Altri sei speciali cimeli per l’Asta benefica delle Stelle nello Sport su Memorabid a supporto della Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi quaranta anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice. Calcio e tiro con l’arco in prima linea per beneficenza.

Su www.memorabid.com/stellenellosport scendono in campo Manolo Gabbiadini per la Sampdoria, Emil Holm per lo Spezia, Albert Gudmunsson per il Genova e Marco Chiosa per la Virtus Entella. Le quattro principali società di calcio della Liguria danno, ancora una volta, il loro grande contributo alla causa benefica e, in particolare, alla straordinaria attività condotta dal prof. Henriquet e dal suo staff. Dal calcio al tiro con l’arco: la collaborazione con la Fitarco consente di poter “battere” all’asta anche due speciali maglie autografate. La zoaglina Cinzia Noziglia, vincitrice dei World Games, dei Mondiali Field e dei Mondiali 3D, partecipa proprio con la maglia utilizzata a Birmingham (Stati Uniti) lo scorso anno. La savonese Chiara Rebagliati dona la maglia usata a Tokyo 2020.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria. Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport, progetto giunto alla 24ª edizione, gode del patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova. Sono Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crociere e Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Patrocinano il progetto Coni, Cip e Sport e Salute in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.