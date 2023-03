L’appello dei Siulp: “Assegnare gli alloggi di Erp che spettano alle forze dell’ordine liguri”

Liguria. Il Siulp, Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia, lancia un appello “in favore degli appartenenti alle forze dell’ordine liguri per l’assegnazione degli alloggi previsti per legge”.

“La finalità per cui occorre riservare una parte di alloggi di edilizia residenziale al personale delle forze dell’ordine è quella di aumentare la prevenzione, la sicurezza e contrastare, sul territorio regionale, il fenomeno della criminalità, attraverso l’aumento della presenza – afferma Pietro D’Aprile, segretario regionale di Siulp Liguria – ed evitare il trasferimento verso altre sedi di personale già conoscitore del territorio ma che deve affrontare l’annosa e particolarmente esosa situazione alloggiativa della nostra regione”.

“Ecco perchè – aggiunge – abbiamo chiesto al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti di dare applicazione alle leggi regionali 10/2004 e 13/2013 che prevedono la riserva di alloggi alle forze di polizia e che da circa vent’anni, non sono state applicate, salvo sporadici casi isolati”.

“L’appello è stato accolto dai consiglieri regionali Sauro Manucci e Marco Scajola che, in data 14 marzo, hanno portato la discussione sulla tematica degli alloggi alle forze di polizia. Ringraziamo per la sensibilità dimostrata sull’argomento che tanto incide nella vita dei poliziotti ma più in generale degli operatori delle forze dell’ordine – continua D’Aprile – certi che l’inserimento nei bandi comunali della possibilità di assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica, sia un significativo segnale di attenzione a chi quotidianamente è preposto a garantire la sicurezza dei cittadini. Questi sono atti concreti di attenzione alle tematiche della sicurezza”.

Concludendo il D’Aprile auspica “che questo sia un primo significativo atto che possa dimostrare che anche la Politica è concretamente accanto alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, così come a tutti quelli delle forze dell’ordine”.